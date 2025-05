Presidente Abinader designa a Agustín Burgos director del IDOPPRIL

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader designó a Agustín Burgos Tejada mediante el decreto 243-25, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL).

Burgos se ha desempañado como diputado por la provincia La Vega desde el 2016, donde funge además como presidente provincial del PRM (Partido Revolucionario Moderno).

Es graduado en Medicina y posee una especialidad en Urología, también estudió Alta Gerencia en Salud y fue subdirector del Hospital Luis Morillo King en La Vega, periodo 2000-2002.

Ha sido también miembro activo Colegio Médico Dominicano; ex presidente del CMD Provincial y Regional del Norte y de la Sociedad Dominicana de Urología; ex secretario de calificación y ética del CMD; ex profesor de Anatomía y Urología, Universidad Católica Tecnológica del Cibao, (UCATECI); y ex presidente de la asociación de fútbol de La Vega.