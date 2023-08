El psiquiatra y escritor José Miguel Gómez pondrá hoy en circulación su nuevo libro titulado “Balaguer visto por un psiquiatra, sus tres vidas”, en un acto pautado para las 7:00 p.m. en el Salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.



La nueva obra del doctor Gómez aborda la figura del expresidente Joaquín Balaguer Ricardo, desde la óptica de su vida íntima, sus secretos, sus rasgos, su fobia al matrimonio, así como de sus fortalezas y debilidades, con el propósito y los motivos de aportar a un tipo de historia especializada que estudia las emociones, conductas y decisiones de los líderes y sus circunstancias.



Balaguer visto por un psiquiatra: sus tres vidas, no es un anecdotario, ni una compilación de datos, y mucho menos, una pretensión política, según advierte en su escrito el experto en salud mental. Explica que de lo que se trata es de una psicopatobiografía escrita y reflexionada desde la mirada de un psiquiatra y psicoterapeuta que describe, analiza y presenta la compleja personalidad del doctor Balaguer.



“Mi condición me exige no juzgar, ni justificar, ni validad, ni rechazar, ni discriminar; más bien, me asiste la tarea de presentarlo en cada estación de su vida, sus decisiones y resultados, su balance y auditoría final, para entenderlo y conocerlo”, señala el autor.



Gómez agrega que su nuevo libro analiza al doctor Balaguer a partir del contexto histórico-social y las circunstánciales que incidieron para forjar el carácter, las habilidades y destrezas, y mantenerse en el poder político aún en circunstancias adversas.