Santo Domingo, RD.- La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) fue sede de la jornada de capacitación del proyecto internacional Empower Latin-American Higher Education for Inclusion and STEM Attractio (ELA4ATTRACT, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe para atraer, retener y graduar estudiantes en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), promoviendo la inclusión, la equidad de género y la sostenibilidad.

Durante la jornada formativa, expertos internacionales provenientes de instituciones europeas abordaron temas para promover la equidad y la inclusión en STEM, como la igualdad de género en STEM, estrategias para la atracción de estudiantes, la transformación curricular y el monitoreo de iniciativas inclusivas.

sesiones

Las sesiones estuvieron a cargo de reconocidos especialistas como Elisabet Mas de les Valls Ortiz, de la Universidad Politécnica de Cataluña; Ágata Nicolau y Rui Mendes, de la Universidad de Lisboa; Víctor Kordas, del Instituto Real de Tecnología (KTH) de Suecia; y Carolina Acuña Caro y Anne Weiss, de la Universidad de Stuttgart.

La directora de la Escuela de Ingeniería Industrial, Mirnalin Cherubin, explicó que ELA4ATTRACT propone una transformación profunda de la educación superior mediante acciones concretas como diagnósticos participativos, la creación de laboratorios interactivos (STEM Living Labs), desarrollo de metodologías educativas con perspectiva de género y herramientas tecnológicas para la inclusión.

“El proyecto también contempla la elaboración de un catálogo de buenas prácticas adaptadas a los contextos latinoamericanos y una estrategia de sostenibilidad que garantice el impacto más allá del financiamiento europeo, posicionando a las universidades como actores clave en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, agregó.

Cherubin, también explicó que las acciones del proyecto incluyen el diagnóstico del contexto y de las barreras para el acceso y la permanencia en STEM, el desarrollo de herramientas educativas innovadoras y buenas prácticas adaptadas a la realidad local, la capacitación del personal académico y administrativo en igualdad de género, y estrategias de atracción y retención estudiantil.

permanencia estudianti

La ingeniera Ashley Morales, destacó que esta iniciativa no solo promueve la atracción, sino también la permanencia estudiantil. “Busca unir países de Latinoamérica con países de Europa para ir compartiendo experiencias y creando herramientas que le sirvan a las universidades y a los países para atraer más niñas a las carreras STEM, pero también para que haya menos deserción y abandono”, afirmó.

La experta Elisabet Mas de les Valls Ortiz, profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña, compartió una reflexión sobre los desafíos y oportunidades en torno a la igualdad de género en las áreas STEM. Al dictar la charla, “Igualdad en la universidad STEM: desafíos y oportunidades”, habló sobre la poca representación femenina en algunas áreas de STEM, como la ingeniería o la tecnología, y compartió cifras que revelan una brecha persistente. En América Latina y el Caribe, las mujeres representan en promedio el 41 % del estudiantado en carreras STEM, pero apenas el 20 % en el sector tecnológico. “Donde realmente hay brechas es en ingeniería”, puntualizó.

En el caso de República Dominicana, mencionó que “las mujeres representan el 64 % de la matrícula total, pero solo el 18 % en tecnologías de la información y comunicación, y el 39 % en ingeniería y arquitectura”. Uno de los factores que más influye, según expuso, son los estereotipos sociales y las expectativas familiares. “En un estudio en España, muchas estudiantes dijeron que no elegían ingeniería porque no estaba bien visto. Que no era sexy, incluso temían no encontrar pareja”.

figuras internacionalmente reconocidas

Otro aspecto clave es la falta de referentes femeninos. En una encuesta realizada en la Universidad Politécnica de Cataluña, se encontró que “los referentes masculinos eran figuras internacionalmente reconocidas, mientras que los femeninos eran la madre, la tía o la profesora. Eso nos dice que las mujeres se ven más empujadas a estas carreras si tienen modelos cercanos”.

La experta señaló la urgencia de construir un proyecto colaborativo entre Europa, América Latina y el Caribe, con el objetivo de transformar desde las raíces las condiciones que perpetúan desigualdades entre hombres y mujeres. La expositora insistió en que este cambio no puede lograrse de manera aislada. “No podemos hacerlo solos. Mamás, papás, abuelos y jefes. Necesitamos que todos colaboren”.

Esta actividad, que se realizó en los campus de Santo Domingo y Santiago, desde este 12 de mayo hasta el miércoles 14, reunió a participantes de la PUCMM, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), organizaciones sin fines de lucro que promueven la participación femenina en la ciencia y empresas del sector ingeniería.