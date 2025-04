Puerto Plata recibirá 38 cruceros en mayo y fortalece su liderazgo regional con el plan “Exploring Puerto Plata”

Puerto Plata, R.D. – Con 38 arribos de cruceros confirmados para el mes de mayo de 2025, las terminales Amber Cove y Taino Bay consolidan a Puerto Plata como el principal destino de cruceristas del Caribe, según el calendario oficial presentado por el Ministerio de Turismo (MITUR), en una disposición del ministro David Collado.

Este calendario forma parte de una política de información abierta y transparente que busca destacar el constante crecimiento del sector y apoyar la planificación de todos los actores involucrados en la industria turística de la región norte.

Con 38 llegadas, el MITUR también ha puesto en marcha un ambicioso plan estratégico de promoción titulado “Exploring Puerto Plata”, el cual tiene como objetivo fortalecer la experiencia de los visitantes resaltando la identidad cultural, el patrimonio histórico y la autenticidad del destino. Esta iniciativa forma parte de la visión del ministro David Collado para seguir consolidando a Puerto Plata como un referente internacional en turismo de cruceros.

Durante mayo, Puerto Plata recibirá buques de líneas de alto perfil como Carnival, Norwegian, MSC, Royal Caribbean, Princess Cruises y Virgin Voyages. Entre las embarcaciones destacan el MSC World America, el Carnival Mardi Gras, el Norwegian Aqua y el Oasis of the Seas, con horarios de operación que abarcan desde las 7:00 a.m. hasta las 6:30 p.m., según el día y la línea.

Puerto Plata reafirma así su rol como puerta de entrada al turismo de cruceros en la República Dominicana, apostando por una oferta que conjuga organización, hospitalidad y cultura, bajo una visión clara de desarrollo sostenible e inclusivo.