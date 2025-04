Ministra Raful: “Más de 187,000 migrantes irregulares repatriados desde octubre de 2024”

Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reveló este lunes que la actual gestión gubernamental ha ejecutado 187,983 repatriaciones de migrantes irregulares desde octubre de 2024, lo cual incluye 93,357 solo en lo que va del año, marcando un récord histórico en la política migratoria dominicana. Sin embargo, advirtió que estas cifras reflejan la grave crisis humanitaria que atraviesa Haití, país vecino sumido en un estado de caos.

En la rueda de prensa tras la 86.ª reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, la ministra subrayó que las deportaciones masivas no son motivo de celebración “Esto no es un dato que deba llenarnos de orgullo. Preferimos un Haití estable, que no produzca inmigrantes. Pero mientras persista la inestabilidad, garantizaremos la seguridad de nuestra nación”, declaró.