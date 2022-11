Email it

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton y el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Max Puig, dejaron inaugurado el stand del país en la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.



Ambos funcionarios coincidieron en expresar que ese espacio es una oportunidad de visibilizarse en la Cop27 para externar la inquietud sobre el tema ambiental y el calentamiento climático.



“Desafortunadamente en los últimos dos días ocurrieron eventos que afectaron mucho la ciudad de Santo Domingo, que provocaron lluvias e inundaciones, que por lo menos no recuerdo haberlas visto en el país, así que estamos en una actividad importante para República Dominicana, el tema del calentamiento global, así que es una esperanza que se pueda salir de aquí con alguna vía de solución a este problema, como hemos dicho muchas veces en República Dominicana nosotros no hemos creado este problema, estamos afectados, aportamos muy poco al calentamiento global, somos un país en extremo vulnerable y tenemos que dar el ejemplo con la mitigación y lograr la meta de 1,5 C de temperatura”, puntualizó Ceara Hatton.



Ceara Hatton, además ostenta la presidencia Pro-tempore del Consejo de Ministros de la Comisión Interamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).



Posición común



Puig, quien ha representado al país en los principales encuentros de jefes de delegación, el más reciente realizado en Senegal previo a la COP27, dijo que “uno de los objetivos del país en este cónclave es presentar una posición común de las naciones de la región latinoamericana y caribeña en relación a la necesidad de obtener mayor financiamiento para la lucha contra el cambio climático”.



Sameh Shoukry, presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al iniciar el evento dijo “treinta años y veintiséis COP después, ahora tenemos una comprensión mucho más clara del alcance de la posible crisis climática y lo que se debe hacer para abordarla de manera efectiva”.

La Conferencia se desarrolla hasta el día 18 de este mes, en Sharm El-Sheikh, Egipto.



Entidades públicas participan en la Cop27



Junto al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional para el Cambio Climatico, la delegación dominicana está integrada por representantes de los ministerios de Energía y Minas; Agricultura; Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD); Relaciones Exteriores (MIREX); Presidencia de la República Dominicana; Banco Central; Universidad Autónoma de Santo Domingo; Comisión Nacional de Energía (CNE); Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).