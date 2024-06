La Fundación Aprendiendo a Vivir realizó ayer la caminata “Ganémosle a la Diabetes 2024”, con el fin de concientizar a las personas sobre la importancia de hacer ejercicio físico, dado que esto ayuda a mejorar la diabetes y también a evitarla.



Wendy Cepeda, directora de la institución explicó que quien padece la enfermedad puede vivir con ella si sabe cuidarse y en el caso de quien no la tenga, podrá evitarla siempre y cuando realice actividades físicas y se alimente de manera sana.



Cepeda, indicó que el propósito de Aprendiendo a Vivir es ayudar a la población dominicana a entender mejor esta condición, de manera que puedan tener un mejor estilo de vida y a vivir sin tabúes.

Señaló que tienen 19 años impactando la vida de los dominicanos con este tipo de eventos, la que considera el “más grande de concientización de diabetes que se hace aquí en Santo Domingo”.

Especificó que todo el dinero recaudado es utilizado para la subvención de los niños de la fundación, en la que han impactado a 6 mil familias que padecen de la enfermedad.



La titular de la entidad, dijo que el evento va dirigido a toda la familia porque entiende que todos tienen algún miembro familiar que sufre de diabetes, “Tenemos un abuelo, tío, primo, sobrino, padre o madre que tienen la condición”, resaltó.



Wendy indicó que de cada 10 dominicanos, uno tiene diabetes y que en muchas ocasiones esas personas no saben si padecen de la enfermedad porque no tienen un diagnóstico.



Ante esa realidad, recomendó acudir al médico y hacerse los exámenes médicos de rigor, puesto que aseguró que la diabetes es una enfermedad que si la persona se cuida, no tendrá un impacto negativo en su vida, “salvo que educarse para que aprenda a vivir con la condición”.



Entre las empresas que participaron en “Ganémosle a la Diabetes 2024”, figuran Laboratorio Amadita, galletas Hatuey, ARS Humanos, la Organización Dominicana de Estudiantes de Medicina (Odem), entre otros.



Participantes valoran actividad sobre diabetes

La caminata fue realizada en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN), donde cientos de personas disfrutaron de las actividades educativas que la Fundación Aprendiendo a Vivir presentó.

Los participantes consultados por elCaribe dijeron sentirse satisfechos con el evento e hicieron un llamado a la población a sumarse a esta causa, a fin de ayudar, y apoyar a los pacientes con diabetes.