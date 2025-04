En el Senado y la Cámara de Diputados sometieron 22 de esas piezas, y dos serán introducidas en los próximos días

La tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, que acabó con la vida de 232 personas y dejó más de un centenar de heridos, es un acontecimiento que marcará la historia legislativa en la República Dominicana.



Hasta el momento han surgido 24 propuestas congresuales como consecuencia del funesto suceso: 22 de esas piezas fueron sometidas en las cámaras legislativas y dos serán introducidas en los próximos días, según se anunció.



La diputada Lidia Esther Pérez, hermana del fallecido cantante Rubby Pérez (víctima mortal de la tragedia), es una de las proponentes de las legislaciones (la número 04142).



De la veintena de iniciativas, 15 son proyectos de ley y nueve resoluciones, de las cuales dos fueron retiradas a horas de ser depositadas (sectores no veían bien el presentar estos tipos de proyectos mientras el país estaba en luto).



Siete de las propuestas -seis son pliegos de ley y una resolución-buscan supervisar las infraestructuras y edificios; las demás tienen otros propósitos.



Los diputados Jorge Zorrilla y Onavel Aristy, de los partidos Cívico Renovador (PCR) y Liberal Reformista (PLR), respectivamente, son los últimos en someter un proyecto al Congreso, hasta el momento de redactar esta noticia; lo hicieron ayer mismo.



Se trata de la resolución número 04149 de la Cámara Baja que reconoce al mayor general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), “por su extraordinaria labor al servicio de la nación en la prevención, coordinación y respuesta ante desastres naturales, emergencias y tragedias colectivas, incluyendo los recientes fenómenos meteorológicos extremos y la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set”.



Supervisión de las edificaciones



Lidia Esther Pérez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), introdujo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de supervisión e inspección periódica de infraestructuras y edificaciones.



En su carta remitida al presidente del ala parlamentaria, Alfredo Pacheco, la pastora evangélica destaca que la legislación tiene como objetivo garantizar la seguridad estructural y la calidad de las construcciones, para proteger así la vida de los ciudadanos “y prevenir posibles riesgos derivados de edificaciones inadecuadas”. La iniciativa establece sanciones de hasta 1,000 salarios mínimos mensuales del sector público y clausura definitiva del local, ante el incumplimiento de la norma.



“Es particularmente relevante a la luz de las tragedias ocurridas recientemente, como la explosión en San Cristóbal, que dejó al menos dos personas fallecidas, y el colapso del techo del Club Jet Set, que provocó la muerte de más de 230 personas y dejó cientos de heridos. Estas tragedias evidencian la urgente necesidad de contar con un marco regulatorio que asegure la seguridad de nuestras infraestructuras y edificios”, subraya.



En su pasada intervención en la sesión de la Cámara de Diputados, Pérez, en su calidad de legisladora, aprovechó para hacer un llamado a las autoridades, a que velen con firmeza por el cumplimiento de los protocolos en la calidad de las infraestructuras en el país.



Los otros proyectos de ley con la misma finalidad en la Cámara Baja y que podrían ser fusionados con el de la legisladora (si así lo considera el Congreso) son el número 04148, sometido el pasado jueves por diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y que fue presentado por Abel Martínez, aspirante presidencial por dicha organización política; y el 04100, que tiene como autor al diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo.



También está la resolución número 04132, mediante el cual solicita al presidente de la República la creación de un organismo que se encargue del seguimiento e inspección de las construcciones de obras públicas y privadas, compuesta por diferentes instituciones del Estado centralizadas y descentralizada, propuesta del diputado peledeísta Juan Carlos Echavarría.



En la Cámara Alta están los proyectos de ley número 00656 y 00660, de los senadores Pedro Tineo (PRM-Monte Plata) y Rafael Barón Duluc Rijo “Cholitín” (PRM-La Altagracia), respectivamente. La otra pieza, para eficientizar las supervisiones de infraestructuras públicas y privadas, fue anunciada por la Fuerza del Pueblo (FP), pero aún no ha sido sometida.



En honor y atención a víctimas



Además de lo relativo a edificaciones, cursa en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que designa con el nombre Rubby Pérez al sector Bella Vista (Quema), del paraje Villa Penca, municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, introducido por la diputada perremeísta Jacqueline Montero; el proyecto de ley que designa con el nombre de Nelsy Cruz –otra víctima mortal de la tragedia- el edificio que aloja la gobernación provincial de Montecristi, propuesto por el diputado perremeísta Rosendy Polanco junto a otros colegas; y el proyecto de ley que declara el 08 de abril de cada año como día nacional para la prevención de desastres ocasionados por la vulnerabilidad en las infraestructuras públicas y privadas, sometido por el diputado Orlando Martínez, del PRM.



En el Senado hay una legislación parecida a esta última, sometida por el congresista Aneudy Ortíz (PRM-San José de Ocoa), que declara el 08 de abril de cada año como el “Día Nacional en Memoria de las víctimas del Jet Set”. El senador también introdujo la resolución que solicita al Presidente declarar de utilidad pública los terrenos donde operaba el indicado centro de entretenimiento e instruir al Ministerio de Cultura, la construcción de un memorial en honor a las víctimas mortales de la tragedia.



Primero que el congresista, la diputada Olfanny Méndez introdujo en la Cámara Baja una resolución con esta misma finalidad. El proyecto fue sometido y retirado el mismo día (a dos días de la tragedia); la perremeísta aún no lo ha reintroducido.



El senador Omar Fernández (FP-Distrito Nacional) depositó en la Cámara Alta el proyecto de ley especial para la atención integral a las víctimas del derrumbe, en el que presenta 10 medidas orientadas a garantizar el acceso ágil, gratuito y digno a servicios y procedimientos que garanticen su dignidad.



Museo y reconocimiento



El diputado Miguel Arredondo, del PRM, presentó la resolución que solicita al presidente instruir al Ministerio de Cultura tomar una partida de su presupuesto para adquirir los terrenos donde estaba el Jet Set, para convertirlo en un museo histórico, cultural, educativo, deportivo, turístico y de reflexión. La resolución había sido retirada de la Cámara de Diputados, pero luego fue reintroducida.



La senadora Aracelis Villanueva (PRM-San Pedro de Macorís) sometió en la Cámara Alta la resolución que otorga un reconocimiento a los médicos patólogos forenses oriundos de San Pedro de Macorís por su destacada labor a raíz de la tragedia del 8 de abril.



Las otras iniciativas



Tras la tragedia, el diputado del PRM Bolívar Valera (El Boli) introdujo dos piezas en la Cámara Baja: el proyecto de ley que modifica la Ley 61-13, que establece el régimen jurídico del voluntariado en el país; y la resolución que solicita al Presidente instruir al Ministerio de Obras, la reparación y fortalecimiento estructural del puente Francisco del Rosario Sánchez. Similar a su colega Olfanny Méndez, el Boli retiró la pieza.



La diputada perremeísta Liz Mieses sometió en el ala legislativa la resolución mediante la cual recomienda al Ministerio de Educación la implementación del programa en primeros auxilios y respuestas a emergencias como servicio comunitario para estudiantes de nivel secundario. De igual manera, el senador Cholitín depositó en la Cámara Alta los proyectos de ley sobre protocolos de actuación en caso de emergencias y desastres; y de educación en prevención y seguridad desde las escuelas. Con estas dos iniciativas más la 00660, son tres sus propuestas.



Su colega Daniel Rivera (PRM-Santiago) sometió en el Senado la resolución que solicita a Obras Públicas la intervención “para mitigar el riesgo de colapso de viviendas” y proteger a las familias afectadas en la comunidad de la cañada de aurora, en el Distrito Municipal de la Canela, provincia Santiago.

FP someterá dos proyectos en el Congreso

La Fuerza del Pueblo anunció que presentará al país dos propuestas (ante tragedia Jet Set): para eficientizar las supervisiones de infraestructuras públicas y privadas (pieza ya mencionada), así como la Dirección General de Prevención, Protección Civil, las cuales serán introducidas en el Congreso “en los próximos días” por sus legisladores.