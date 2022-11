Puerto Plata. El número de crucerista que llega al destino turístico de Puerto Plata continúa en aumento y durante el mes de octubre arribaron 75,322 turistas a bordo de cruceros que tocaron las terminales Amber Cove (Carnival Cruises Lines) y Taíno Bay (ITM Group).



La cifra oficial fue revelada por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), entidad gubernamental que indicó que 49 mil 318 cruceristas desembarcaron en el puerto Amber Cove, ubicado en la bahía de Maimón.



En tanto que por la moderna terminal Taíno Bay llegaron al destino Puerto Plata 26 mil 004 visitantes, que viajaron en majestuosas embarcaciones que hicieron escala por ocho horas en “La Novia del Atlántico”. El pasado lunes 31 de octubre llegó a Taíno Bay en la bahía de Puerto Plata, el crucero Allure of the Seas (Atracción de los mares), trayendo a bordo 5,370 pasajeros y 2,087 tripulantes.



La embarcación propiedad de la empresa Royal Caribbean es considerada uno de los barcos de cruceros más grande del mundo y el de mayor tamaño anclado en aguas dominicanas en toda la historia. De los 5,370 pasajeros que descendieron del Allure of the Seas, 1,612 salieron en tour, 696 tomaron taxis a diferentes puntos y los 3,162 restantes salieron caminando al Centro Histórico de Puerto Plata y visitaron varios atractivos locales.



Según el gerente de Taíno Bay; Harold Sanders, dicho crucero dejó en Puerto Plata más de medio millón de dólares solo en un día, partiendo de la estimación de que cada crucerista gasta en tierra unos 100 dólares per cápita. En los primeros ocho meses de este año, 900 mil cruceristas y 234 cruceros arribaron al destino de Puerto Plata por las terminales Amber Cove y Taíno Bay.



La información fue ofrecida por Stephanie Khouri, directora para la región Norte del Ministerio de Turismo. Desde el pasado miércoles Puerto Plata se preparaba para la llegada de otros cuatro cruceros con 15,901 excursionistas y 5,691 tripulantes que totalizan 21,592 visitantes.