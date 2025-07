Santiago. Cansados de la indiferencia de las autoridades y afectados por múltiples problemas que deterioran su calidad de vida, los residentes del sector El Ensueño, ubicado en el centro de esta ciudad, han elevado un enérgico llamado al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña, para que vayan en auxilio ante el abandono institucional.



Siberia Abinader, presidenta de la Junta de Vecinos del Cerro, detalló que los principales problemas que enfrenta la comunidad son inundaciones frecuentes por falta de desagües, contaminación por aguas residuales, invasión de áreas verdes, vertido de desechos industriales y entre otros problemas.



“Cada vez que llueve, esto se convierte en un infierno, las calles se inundan, las aguas residuales rebosan y nuestras casas quedan anegadas, todo esto después del abandono una obra que fue iniciada en la gestión de Gilberto Serulle en el período 2010-2016, vivimos entre el lodo, los malos olores y el abandono”, expresó Abinader con profunda preocupación.



Una de las denuncias más graves es la ocupación y deterioro de las áreas verdes, espacios fundamentales para el esparcimiento de niños, adultos y envejecientes, donde la líder comunitaria destacó, una empresa constructora ajena al sector ha invadido estos terrenos con camiones pesados que operan sin control, dejando residuos de aceite y materiales contaminantes.



“Esos camiones no solo invaden, también contaminan, tienen años operando ahí, tiran aceite en las calles, en los arroyos, y nadie hace nada, hemos mandado cartas a la Alcaldía y a diferentes instituciones, pero no nos escuchan, nos sentimos burlados”, dijo indignada.



Asimismo, denunció que otra área verde ha sido ocupada por personas que están levantando estructuras sin autorización, oriundas del sector El Fracatán que está en la ribera de la cañada, los cuales están instalando casas de apuestas, talleres clandestinos y otros negocios.



Lamentan que, pese a que El Ensueño forma parte del centro histórico de Santiago, no recibe la atención.