Santiago. A un año de la muerte a tiros del abogado Basilio Guzmán Rodríguez, a manos de sicarios, las investigaciones asumidas por el Ministerio Público aún no brindan una respuesta a la familia del jurista que reclama justicia.



Guzmán Rodríguez, quien contaba con 62 años, fue ultimado por dos individuos en el momento en que salía a recoger el periódico a la puerta de entrada de su vivienda en el sector de clase alta Cerros de Gurabo.



Representantes del Colegio y de la Asociación de Abogados vienen desde hace un año demandando el esclarecimiento del hecho de sangre.



La familia del extinto abogado hasta el momento solo ha emitido un comunicado en el que reclama a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía que esclarezcan el caso.



El jurista estaba casado con Yohanna Rodríguez de Guzmán, y sus hijos son Basilio Guzmán Gómez y Steffany Guzmán Gómez, de 32 y 28 años respectivamente; Basilio Guzmán Torres de 22 años; y Johan Basilio Guzmán Rodríguez, de 20 años.



Desde la pesquisa preliminar las autoridades descartaron la hipótesis de un posible robo debido a que el licenciado Guzmán no fue despojado de su reloj ni sortija de matrimonio, además de que los sujetos no penetraron a su domicilio a pesar de que la puerta de acceso a la casa se encontraba abierta.



La familia indica que la precisión con la que se cometió el hecho da cuenta de un seguimiento que permitió conocer las rutinas del jurista y la ruta idónea de escape, pues la calle donde ocurrió el lamentable acontecimiento está constantemente custodiada.