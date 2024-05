El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, dijo que no se puede jugar a la tibieza y al engaño, ni nadar entre dos aguas cuando se trata de hacer valer la soberanía nacional y la seguridad de toda la franja fronteriza.



Martínez hizo referencia al cierre de fronteras ordenado por el actual Gobierno en meses pasados, con el alegato de que el propósito era defender la soberanía y seguridad nacional y blindar toda la zona fronteriza.



“Ahora resulta que el presidente que busca la reelección declara ante directores de medios que le acompañaron en su viaje a Estados Unidos, que el cierre de la frontera se produjo por pedido del entonces primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien, según dijo el mismo Abinader, buscaba presionar para que se detuviera la construcción del canal en el río Dajabón, también conocido como río Masacre, porque era para favorecer a las élites haitianas”, expresó.



Sostuvo que las relaciones bilaterales con Haití se deben fortalecer, pero siempre en defensa primero, de la soberanía y seguridad de República Dominicana, y segundo, dar prioridad a los verdaderos intereses de la población y no a un grupo de la élite haitiana, que son los responsables del caos y la ingobernabilidad que impera en la vecina nación.



“Debemos fortalecer las relaciones bilaterales, pero, de cara al sol, con las verdades y los puntos bien claros puestos sobre la mesa, pues ya vemos que, al final, el cierre de la frontera no logró evitar la construcción del canal en territorio haitiano, pero en cambio golpeó la economía del país en detrimento, además, de los cientos de productores nacionales, toda vez que se refleja una caída de las exportaciones desde República Dominicana hacia Haití en el primer trimestre del año, por encima de un 27%, y ni hablar del incremento de nacionales haitianos que han seguido cruzando la frontera”.

Recorrido en el sur profundo y la frontera

El candidato presidencial del PLD habló durante un recorrido realizado por municipios del sur profundo y la zona fronteriza, durante los cuales, estuvo acompañado de su compañera de boleta, Zoraima Cuello, y los candidatos congresuales del partido morado de esas demarcaciones. El PLD y su candidato presidencial arrecian la campaña electoral.