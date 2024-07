El mandatario reveló que en los próximos días se realizarán reuniones para determinar necesidades

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este lunes que se prepara una reforma del sector eléctrico, que esperan presentar antes de que finalice el año y que ya la tienen avanzada.



“Vamos a ver en este verano, en comparación con el próximo año, vamos a ver una mejoría importante. Evidentemente tiene que mejorar. Como tú dices, el talón de Aquiles hoy del sistema energético es la distribución”, manifestó el mandatario al encabezar el encuentro LA Semanal con la Prensa desde el Puerto de Manzanillo, provincia Montecristi.



El jefe de Estado aseguró que se encuentran trabajando en cada una de las diferentes reformas con el propósito de lograr un mayor desarrollo del país. “Una de las reformas que estamos trabajando y que vamos a presentar antes de fin de año es la reforma, no estamos hablando solo del Pacto Eléctrico, la reforma del sistema energético. Estamos bien avanzados. Yo espero presentarla y discutirla con la sociedad y los diferentes sectores para ver cómo podemos ir avanzando”, apuntó. Sobre la reforma constitucional y otras como la tributaria, el Código de Trabajo y la Ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía, Abinader reveló que en los próximos días realizarán las consultas y reuniones de lugar para establecer las principales necesidades. Para el mandatario, una nueva reforma constitucional garantizaría la sostenibilidad política y democrática. Mientras que con la normativa que regula al Ministerio de Interior y Policía considera que debe ser renovada a raíz que tiene más de 50 años y no está apropiada a los nuevos tiempos. “Yo lo que quiero es dejar un país en camino a los rieles del desarrollo. A nuestros queridos amigos de la oposición que creen que lo haremos a escondidas, el país lo va a ver muy pronto. Nosotros siempre hemos cumplido con lo dicho”, agregó.



Inversiones realizadas en la región noroeste



Durante su alocución, el presidente destacó que la región noroeste se desarrolla con una gran inversión en diversos sectores, como son el energético, agua, educación, salud, infraestructura y servicios. Asimismo afirmó que los nuevos proyectos en esta zona representan seguridad nacional en materia energética. En lo que respecta a los proyectos energéticos en Pepillo Salcedo, Manzanillo, el mandatario precisó que ya se encuentra en funcionamiento el muelle auxiliar, que tuvo una inversión de US$13 millones, y se iniciaron los trabajos para la terminal de recepción de combustible “Early Gas” de Energía 2000, que tendrá una inversión de US$ 33 millones.



En tanto, la central termoeléctrica Manzanillo Power Land ha generado más de 2 mil empleos directos con capacidad de producción de 414 MW netos, operando con gas natural. La inversión es de US$750 millones. Se construirán dos centrales de generación de energía de 420 MW netos cada una y generarán más de 4 mil empleos directos.



De igual forma Abinader se refirió al avance en la construcción del alcantarillado sanitario de Mao, el cual explicó que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) tiene un 65% de avance en la construcción del con la colocación de 74,706.25 metros de redes colectoras, beneficiando a una población de 64,917 personas.



Sobre el Servicio Nacional de Salud (SNS), informó que se entregaron remozados los Centros de Primer Nivel de Buen Hombre, La Esperanza y San Fernando, y están en ejecución los de El Vigilador y Villa Sinda. Además sostuvo que se trabaja en el remozamiento y ampliación de las áreas de Emergencia de los hospitales de Guayubín y Castañuela, así como en una unidad de pie diabético, unidad oncológica, dos salas de salud mental y el Hospital Provincial Padre Fantino.



Sobre el Ministerio de Vivienda y Edificaciones resaltó que ha entregado a través del Plan Mi Vivienda, 42 apartamentos en Las Matas de Santa Cruz, con una inversión de más de RD$90 millones. El plan Dominicana se Reconstruye ha mejorado 937 viviendas en varios distritos municipales.



Las obras de infraestructuras fueron un tema tocado, en las que mencionó que se construyeron 36 kilómetros de carretera en el tramo Guayubín-El Pocito-Las Matas de Santa Cruz-Copey, que benefician a 550 mil personas en las cuatro provincias fronterizas. “Me parece que el 20 de agosto vamos a inaugurar la primera obra de infraestructura del proyecto de Playa Bergantín, así como tres cadenas hoteleras internacionales del mayor alto nivel que se van a instalar con el tema de la carretera, esto con una alianza pública privada”, aseveró el jefe de Gobierno.



Desde el Ministerio de Educación se entregó el Liceo El Copey, en Guayubín, para 245 estudiantes.

Abinader de igual forma se refirió a la verja perimetral en Dajabón, obra cumbre de esta provincia, misma que cuenta con 24.5 km construidos de los 50 km contemplados para esta fase. “Vamos a continuar con la protección fronteriza a través de mecanismos digitales y drones. No hay ningún peligro de que las bandas haitianas pasen de este lado, de ser así les irá peor de lo que le iría en Haití. Nuestras Fuerzas Armadas tienen equipamiento, estructura y ellos están dispuestos a defender al país”, recalcó.

Alumnos dominicanos antes que extranjeros

El presidente Luis Abinader afirmó que los estudiantes dominicanos deben tener prioridad sobre los alumnos extranjeros, al momento de que sean inscritos en las escuelas del sistema educativo del país. “Es obvio que los estudiantes dominicanos tienen que tener prioridad; si hay una (aula), después que lo ocupen los dominicanos, pues los hijos de los trabajadores extranjeros que están en el país podrían ocuparla también pero las aulas de las escuelas y los liceos dominicanos tienen prioridad los dominicanos y eso está también en el protocolo de inscripción del Ministerio de Educación (Minerd)”, expresó el mandatario. Respecto a la seguridad fronteriza, el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró que no hay ningún peligro de que las bandas haitianas pasen del lado dominicano, ya que esta institución está lista para defender al país y prohíben la entrada de ilegales a la nación.