Santiago. El Programa Niños con una Esperanza inició la construcción de una escuela técnica que formará a jóvenes en situación de vulnerabilidad en oficios y profesiones técnicas, con el objetivo de sacarlos de las calles y se incorporen a la sociedad.



El espacio acogerá a los muchachos y muchachas que otros sistemas de formación no acogen, debido a que no cumplen con algunos requisitos de estudios y que tienen en este proyecto una oportunidad de explotar habilidades y formarse en profesiones técnicas como ebanistería, plomería y herrería, costura, belleza, peluquería y electricidad.



El proyecto se levanta en el sector Santa Lucía del distrito municipal Santiago Oeste y conlleva una inversión de un millón de pesos. El director de la institución, el pastor y activista pro niñez, Pablo Ureña, quien dijo que esta escuela será una puerta abierta para jóvenes que por no saber desempeñarse en una labor por falta de estudios, se convierten en presas fáciles de las drogas, la prostitución o el crimen.



La escuela trabajará de cerca con aquellos jóvenes que no poseen documentos, una de las situaciones que impiden que puedan acceder a otros sistemas de formación y empleo. “Desde aquí pretendemos también ayudarlos a conseguir incorporarse a la escuela, para que puedan aprender a leer y escribir”, indicó el pastor Pablo Ureña.



Entre los donantes para la construcción de la nave citó al empresario Marcos Álvares, quien hizo un aporte de 100,000 pesos; la junta distrital Santiago Oeste, regenteada por Eddy Báez, entregó una donación ascendente a 150,000 pesos; la empresa Ferretodo Industrial aportó 50,000; en tanto que Hierro Roe se sumó a la causa con 13,500 pesos.



Espera que se pueda concretar la entrega de otros recursos que prometieron aportar para estos fines el director general de Coraasan y la gobernadora de esta provincia. El director del organismo salvaguarda de los derechos de la niñez, hizo también un llamado a otras empresas y personas para que se identifiquen con este proyecto.