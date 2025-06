Santiago. El despojo de dinero y saqueo de mercancías a comerciantes haitianos, cometidos por agentes de la Dirección General de Migración desató el rechazo de los extranjeros.



En el sector El Fracatán, en la comunidad de Villa Jagua al sur de Santiago, los empleados de migración rompieron las puertas del colmado “La Negra”, propiedad del comerciante haitiano Onelio Pérez y le llevaron la suma de 16 mil pesos y bebidas alcohólicas de gran valor.



“Yo tengo 18 años viviendo en República Dominicana y solo trabajo. Estoy regularizado, por lo que no entiendo la forma arbitraria en que penetraron a mi negocio”, expresó el comerciante extranjero a elCaribe.



Otro ciudadano haitiano residente en la comunidad, quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, afirmó que durante el operativo se llevaron más de 20 teléfonos celulares, más de 20 mil pesos en efectivo, y que al menos cinco personas fueron arrestadas.



El dominicano Francisco Jiménez, quien es propietario del local que mantiene bajo alquiler Onelio Pérez, calificó de un saqueo lo cometido por los agentes migratorios.



“Vinieron y como salvajes se llevaron a niños y mujeres. Los hombres adultos lograron huir en su mayoría. No es posible que lleguen y rompan puertas sin contar con una orden judicial o un fiscal”, expresa Jiménez.



Cuestiona que estas acciones se llevan a cabo en contra de personas que están regularizadas.

“Rompieron las puertas y se metieron sin preguntar, yo no soy haitiano, y en mi local no vive ningún extranjero irregular, esto fue un atropello, además de que se llevaron cosas del colmado como si fuera un allanamiento ilegal, yo pido que se investigue esto, porque lo que hicieron fue un abuso”, expresó Jiménez.



La semana pasada resultó muerto al lanzarse de un quinto nivel de un edificio, el haitiano Phinelis Peterson, de 30 años de edad, conocido como vendedor de accesorios para teléfono celulares en la rotonda del Ensanche Libertad. Otro hombre continúa en un hospital con ambas piernas rotas y sin poder pagar los RD$97,500 de la cuenta.