Santiago. La Asociación Dominicana de Profesores seccional Santiago y juntas de vecinos y de padres de estudiantes protestaron con una vigilia para demandar la terminación en los trabajos de la escuela de la comunidad Villa Verde.



El centro educativo fue iniciado en la pasada gestión de gobierno y desde entonces, según los educadores y los padres, lleva tres años en completo abandono. El gremio que agrupa a los maestros estima que al menos 25 escuelas requieren ser terminadas, mientras otras 150 necesitan mejorar sus condiciones para impartir docencia en la provincia de Santiago.



Mediante pancartas y consignas, los manifestantes criticaron la desidia del Ministerio de Educación en no dar respuesta a la demanda de los padres. Miguel Jorge, presidente de la ADP seccional Santiago, dijo que la parada cívica busca hacer un llamado al presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Ángel Hernández, para que atiendan el clamor de la comunidad que lleva cinco años en espera de que se construya el plantel.



“A esta comunidad de Villa Verde, lamentablemente no le han cumplido y tampoco le han cumplido a la comunidad educativa de Santiago, porque hacen falta ciento de docentes y personal de apoyo y administrativo, que debe ser designado para que la labor educativa pueda realizarse en mejores condiciones”, dijo Jorge.



De su lado, Francisco Esteban Guillén, presidente de la junta de vecinos de Villa Verde, comunidad ubicada al norte del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros, denunció que debido a la saturación de espacios, los niños no pueden ser inscritos en la otra escuela de la comunidad.



“Desde que llegó este gobierno no se le ha puesto ni un grano de arena, por eso hacemos la exhortación al gobierno para que venga y la termine”, expresó. Mildred Cuevas cree que la sobrepoblación estudiantil de las demás otra escuela, dificulta el proceso de aprendizaje. La asociación de padres y amigos de la escuela se sumaron a la protesta.