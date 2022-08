Santiago. El exdirector de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Hamlet Otáñez, aseguró que los derrumbes y socavones en la avenida Las Carreras de Santiago no son nuevos y se producen desde 2013 por deficiencias del drenaje pluvial.



“Son problemas que la alcaldía no ha asumido con el alcance correcto. El drenaje pluvial de Las Carreras, constituido por una red de conductos de hormigón armado con sus instalaciones complementarias, data de 1988-1990, más de 30 años, sin mantenimiento, sin inspecciones técnicas que evidencien su situación estructural y las condiciones de operación de esa red”, precisó. De acuerdo con el ingeniero Otáñez, las tuberías de concreto son susceptibles a sales solubles, sulfatos, ácidos, carbonatación, y corrosión del acero de refuerzo, al igual que la baja resistencia de suelos adyacentes y superior a la tubería, sumado a sobrecarga vehicular que impacta esta vía de la ciudad.



“Nadie ha supervisado nunca las características de aguas vertidas en esa red, aumento de caudal que maneja por más áreas impermeabilizadas en zona de aporte de la cuenca, ni las intervenciones que terceros han hecho con los años. 30 años con solo parches puntuales como esta semana”, precisó el ex funcionario para criticar las acciones implementadas por de Obras Públicas y el Ayuntamiento en respuesta al desplome de una pared al socavón que se ha formado.



Según explicó, la falta de un abordaje correcto del problema, que implique una inspección de la situación de la tubería e imbornales, el desfogue de la red, las condiciones del relleno, sumado a las acciones preventivas correspondientes, constituyen una bomba de tiempo.



El exdirector de Coraasan advierte que acciones de la Alcaldía de Santiago y el Ministerio de las Obras Públicas no van a resolver el problema sino se hacen las inversiones requeridas, por lo que. “vendrán peores eventos”. Hace dos semanas se desplomó una pared a causa de las lluvias y la semana pasada se produjo un socavón. l isabel guzmán