Santiago. Los afectados por el desbordamiento del Arroyo Gurabo todavía no han recibido las ayudas gubernamentales suficientes.



Tras la crecida del Arroyo de Gurabo, el pasado día cinco de junio, que causó cuantiosos daños en al menos 300 viviendas en el barrio Los Santos, El Hoyito mejor conocido como Radio Centro y Las Cayenas Abajo, los damnificados se sienten desesperados y han tenido que resolver “por sus propios medios”.



En el caso de la barriada Los Santos, estos destacaron que solo han recibido raciones alimenticias, sin embargo Las Cayenas Abajo no han corrido con la misma suerte y tuvieron que refugiarse donde sus allegados y valerse de colaboraciones externas para mantenerse a flote.



“Yo tengo un problema de salud y ese río me hace mucho daño. Aquí prometen y no cumplen. Necesito que nos desalojen urgentemente”, manifestó Flénida Díaz.