Santiago. Con un vuelo inaugural que llegará este sábado, el Aeropuerto Internacional del Cibao dejará abiertas las operaciones desde Santiago hacia Madrid en España..



El primer vuelo trasatlántico de la línea aérea Plus Ultra tiene previsto a llegar a las 2:15 de la tarde del sábado, según confirmaron los directivos de la terminal aérea ubicada en Santiago. Teófilo Gómez, administrador del aeropuerto, dijo además que para esta época navideña, 165 mil viajeros llegarán por esta terminal, con un promedio de 20 vuelos diarios.



En el mes de septiembre de este año, el Grupo Consolidador Aéreo y Mayorista de Viajes VDT y Plus Ultra, anunciaron vuelos desde Madrid, España, al Cibao. Félix M. García C., presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, durante esa actividad agradeció la confianza de los ejecutivos de la línea aérea y lo consideró como un gran empuje para la comunidad dominicana en España y toda Europa, así como para el turismo del Norte de República Dominicana.



La compañía Plus Ultra, de la mano del Grupo VDT, ha unido esfuerzos para ofrecer a la gran colonia dominicana un vuelo directo a Santiago de los Caballeros, por primera vez en la historia, con lo que refuerzan su apuesta para conectar aun más a la República Dominicana, ahora con un nuevo destino a la ciudad corazón.



Destacó que por primera vez en navidades se podrá viajar desde el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid al Internacional del Cibao en Santiago de los Caballeros, con dos salidas especiales en el mes de diciembre y con la intención de una frecuencia semanal.



“Tanto los CEO del Grupo VDT como la dirección de la compañía Plus Ultra estamos felices de ser los primeros en estrenar este destino, y de llevarles a todos los dominicanos en Europa la posibilidad de que puedan llegar directo de Madrid a Santiago de los Caballeros y toda la zona del Cibao”, dijo. La venta ya está disponible a través de las plataformas de Grupo VDT Grupo VDT – Consolidador Aéreo.