Santiago. El alcalde Ulises Rodríguez informó que la obra en proceso de construcción que colapsó recientemente en Santiago había sido notificada y paralizada previamente por la Alcaldía, debido a que no contaba con los planos aprobados requeridos para continuar los trabajos.



Acompañado del equipo técnico de la Oficina de Planeamiento Urbano, Rodríguez explicó que del proyecto de una plaza comercial solo había recibido la solicitud de no objeción de uso de suelo, sin avanzar a las etapas posteriores de validación estructural. “La aprobación estructural le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y estamos a la espera de que se pronuncien sobre esa parte”, señaló el alcalde.



Según precisó, la Alcaldía detectó la irregularidad en 2020, cuando se solicitó la no objeción para un local comercial de dos niveles, una parte con sótano y otra sin sótano, sin presentar los planos estructurales correspondientes. “Por eso se ordenó la paralización inmediata de la obra, ya que sin planos no se puede verificar la seguridad del diseño”, agregó Rodríguez.



El alcalde reafirmó que estos hechos confirman la necesidad de crear la Dirección Municipal de Supervisión Técnica y Edificaciones y Seguridad Pública, cuya formación fue anunciada recientemente.



“Desde que asumimos esta gestión encontramos una debilidad estructural: no existía una unidad encargada de la supervisión técnica de edificaciones dentro del Ayuntamiento. Estamos corrigiendo eso con una estructura especializada que fiscalice obras y sancione irregularidades”, indicó.



Rodríguez destacó que la Alcaldía de Santiago será la primera del país en implementar una dirección de este tipo, con capacidad para inspeccionar edificaciones.