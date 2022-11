Santiago. El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Santiago ha asumido la organización de un grupo de artesanos que hace arte en vivo y lo comercializa desde las diferentes ferias que realizan cada fin de semana.



Las han hecho en plazas y parques, y el pasado 30 de octubre lo hicieron en el sector de Los Pepines y será partir del próximo sábado 12 de este mes que la retoman. De 5:30 hasta las 10 de la noche estarán en la Casita de la Navidad de la Alcaldía de Santiago. De acuerdo con Yanilda Cruz, directora del Departamento de Cultura, este mercado forma parte de las actividades culturales y nace para hacer frente a las debilidades que hay a nivel nacional con la pérdida de identidad de la artesanía dominicana. “Lo que se está haciendo son réplicas chinas, no el arte a mano del artesano que pasa trabajo, lo que se exhibe y hace en nuestras ferias son piezas con identidad nacional, ya lo hemos hecho con los murales y ahora lo hacemos con este arte”, precisó.



Cruz explicó que el mismo tiempo que incentivan la industria de la artesanía, garantizan fuentes de empleo a esos artesanos. “Lo hemos practicado en diferentes puntos para luego establecer un punto fijo, una de las opciones es la que ya hemos realizado en Los Pepines. A partir del día 12 y todos los sábados del mes de diciembre los artesanos estarán realizando y vendiendo las piezas que fabrican en el ayuntamiento. Estamos convocando para motivar a la población, no solo a los santiagueros, al turista dominicano a que consuma manos artesanas con identidad cultural”, expuso.



La gestora cultural precisó que no es posible que los visitantes vayan a la calle El Conde y compren obras, y muchas de ellas son chinas o haitianas , “aunque se respeta, pero lo que se lleva el turista no es arte dominicano”.



Cruz explicó que tiene un chat cultural con más de 50 artesanos que son los que participan y dan vida a esos encuentros. Exhortó al público a que visite estas ferias porque los artesanos hacen el arte en vivo y la gente se lleva piezas originales. “Para los involucrados en este quehacer, es una oportunidad para mostrar sus destrezas y ganar dinero por lo que han hecho para un mercado limitado por la falta de incentivo”, destaca.



Con esta iniciativa se amplía la agenda cultural que impulsa de la alcaldía, que con la ruta de los murales ha logrado convertir diversos espacios de la ciudad y que se ha convertido en un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros. En estos murales se han plasmado parte de la cultura y las tradiciones locales y se ha hecho homenajes a personas destacadas del mundo artístico, de la moda y el folclor. La ruta cultural de los murales fue visitada recientemente por un grupo de académicos internacionales que participaron en el XXIII Simposium de Liderazgo, organizado por la Universidad Hunami Mundial de México, que tuvo como sede la Universidad Abierta para Adultos, (UAPA), en esta ciudad. Del evento participaron académicos procedentes de México, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Argentina y los anfitriones de la República Dominicana. Con la confección de artesanía en vivo en lugares exclusivos de la ciudad se busca ampliar esta atracciones de la ciudad corazón.