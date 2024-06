Santiago. El 22 de agosto de este año la emblemática biblioteca y patrimonio de esta ciudad y del país, Alianza Cibaeña, cumplirá 140 años de ser la segunda biblioteca más antigua del país, solo detrás del Ateneo Amantes de la Luz, sin embargo sigue muriendo lentamente y podría estar a punto de cerrar ante la falta de apoyo del Ministerio de Cultura.



La organización no gubernamental (ONG), fue fundada por Eugenio Deschamps el 22 de agosto de 1884, ha sido el refugio de movimientos culturales y el hogar de origen de cientos de libros que se han puesto en circulación en sus instalaciones y el espacio donde decenas de estudiantes cada día se dan cita en la calle Beller # 127 de Santiago de los Caballeros.



Falta de acciones



Johnny Guerrero, presidente de la institución, durante una entrevista en El Café de Diario55 dijo que después que pasaron las elecciones congresuales y presidenciales llamaron para pedir a los empleados, luego de que las autoridades habían manifestado se quedarían. Guerrero expresó que entregaron una comunicación al senador Eduardo Estrella, que junto a la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, integran la comisión y hasta el momento no han hecho nada respecto a lo que han externado las necesidades de la Alianza, y de igual manera retiraron a los empleados, y solo cuentan con dos que son pagados por la entidad no gubernamental con el dinero de la subvención, y lo poco que generan de la impresión, fotocopias, las colaboraciones de personas que solicitan el espacio para impartir cursos, entre otras.



El politólogo Nelson Reyes expresó que la institución que opera “entre la vida y la muerte”, alberga en sus instalaciones una biblioteca pública, sala de internet, audiovisual y espacios para reuniones y eventos.

Agonía constante y poco apoyo gubernamental

La Alianza agoniza, y no es la primera vez que la institución pasa situaciones como esta, no obstante, jamás su existencia estuvo tan amenazada como hoy, pues, los tres empleados que eran asignados por el Ministerio están en su casa. El analista político Nelson Reyes considera que la ministra Milagros Germán se ha hecho de la “vista gorda” y al parecer buscan hacerla desaparecer.