Santiago. Los estudiantes del recinto Santiago Rodríguez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reciben sus clases en condiciones de precariedad.



Ante la falta de espacios, el patio del liceo Librado Eugenio Belliard, con el que comparten local, habilitó cuatro aulas improvisadas sin las más mínimas condiciones para impartir clases.



Cuando llueve, los maestros deben suspender la docencia, debido a que el agua penetra hasta las aulas, por tratarse de espacios abiertos divididos con cartón de “plywood”.



A esto se suma que, la mayoría de butacas están prácticamente destruidas.



Santa García, estudiante de educación, narra la situación de dificultad y precariedad en que deben recibir el pan de la enseñanza.



“Aunque aún no me ha tocado, he visto a muchos de mis compañeros de clase en este lugar que cuando llueve se exponen a mojarse”, dijo García al hablar con reporteros de elCaribe.



Rafaela Torres, otra estudiante de educación se queja de que todo el espacio no está apto para aulas universitarias.



“El mismo edificio del liceo en que recibimos clase, no está en condiciones, con divisiones de paredes con plywood.



Torres recordó que el día 24 del mes de julio de este año, el presidente Luis Abinader dio el primer palazo para la construcción del centro propio que acogerá a más estudiantes.



El recinto tendrá capacidad para mil estudiantes y se hará con una inversión superior a los 648 millones de pesos.



En su visita, elmandatario destacó que estas son las inversiones con las que se logra el desarrollo social y económico de un país, porque la educación es sinónimo de progreso.



El recinto ha sido esperado por 43 años debido a que las clases son impartidas en un pabellón prestado del liceo Librado Eugenio Belliard. Allí se imparten apenas algunas carreras.