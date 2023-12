Santiago. La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), demandó la intervención del mercado Hospedaje Yaque ante la arrabalización y descuido en que se encuentra el principal centro de acopio.



Mario Abreu, presidente de la entidad comercial, se quejó del estado de abandono que presenta esta arteria comercial, debido al descuido de las autoridades municipales.



Abreu criticó la falta de mantenimiento en la recogida de basura por parte del personal encargado de la recolección de desechos.



“Se están formando vertederos de basura en todo el mercado, lo que afecta a comerciantes y moradores de la parte baja de Santiago donde funciona el mercado Hospedaje Yaque”, expresó el presidente de la Asociación de Mayoristas y Provisiones de Santiago.



Denuncia contaminación



Mario Abreu consideró lamentable, inaudito, que en un centro comercial donde descansa el pulmón económico del municipio de Santiago de los Caballeros, tengan que lidiar con los altos niveles de contaminación e insalubridad por la gran cantidad de basura.



Dice que estos basureros improvisados se producen por la irresponsabilidad de la alcaldía de Santiago de los Caballeros, que no recoge a tiempo los desechos que se producen.



Mario Abreu pidió a la alcaldía aplicar un plan de recogida de basura y que ese servicio sea constante y eficiente.



“Los negocios que están limpios se debe a que nosotros pagamos personalmente la limpieza. Por aquí no están pasando a recoger la basura. Queremos saneamiento y que se ponga vigilancia permanente, para que las personas no lo usen como vertedero”, expresó.



Los vendedores dicen que les cobran 70 pesos por limpieza, pero no ven en qué se invierten.

20 mil millones es el flujo anual del mercado

A pesar de que su flujo de transacciones supera ya los 20,000 millones cada año, la edificación construida en el año 1953 hoy en día es un chiquero utilizado para que algunas personas lo tomen como baño público para hacer sus necesidades fisiológicas. Aunque se ha planteado construir el Merka Santiago, el proyecto ha caído en un punto muerto por parte de las autoridades.