Email it

Santiago. Contra todo pronóstico, el adolescente santiagués Andy Herrera, quien rompió récord como la persona que más ha durado conectado a un corazón artificial, se graduó de la secundaria en Florida, donde aún espera por un trasplante renal.



Herrera, quien hace cuatro años recibió un trasplante de corazón tras durar un año y 28 días conectado a la máquina ECMO, ingresó al sistema educativo de Gainesville Florida, luego de la negativa de varios centros, y que algunos doctores pensaran que no libraría la batalla que inició hace cinco años, cuando fue llevado desde Santiago a Isla Caimán por una fundación a cambiarle una válvula que le habían colocado por una cardiopatía congénita, cuando su corazón dejó de responder, y tras las gestiones de sus padres y la solidaridad de personas que hicieron donaciones, fue trasladado al citado estado norteamericano.



Secuela



Durar tanto tiempo conectado al corazón artificial le afectó los riñones, pero no pudieron trasplantarlo en ese momento, ya que una hemorragia ponía en peligro su vida, por lo que desde entonces tiene que dializarse regularmente, hasta tanto puedan realizarle el trasplante renal.



Estando interno en el hospital, sus padres intentaron inscribirlo para que recibiera “hospital school”, pero nunca se pudo porque la visa que él tenía no se lopermitía, y tras salir de la escuela, una samaritana hizo el proceso y lo admitieron. “Cuando entré a la escuela comenzó el covid y tuve que tomar clases en línea durante dos años, hasta este año que pude regresar a la escuela, fue muy difícil por el idioma y a la misma vez muy lindo lograr por lo que tanto luché”, narra Andy.



Madre pide visa humanitaria



Mientras espera se le pueda realizar el segundo trasplante, Karen Reyes, madre del adolescente, pide al gobierno dominicano les ayude a gestionar una visa temporal o humanitaria para que Andy pueda tener acceso a seguro médico, pues tienen visa de turistas de 10 años, y deben pedir extensiones de permiso cada seis meses, con los gastos que implica.