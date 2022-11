Email it

Santiago. La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) denunció que ese sector continúa en incertidumbre respecto a los precios.



Dijo que desde el inicio de la pandemia los costos de los insumos más importantes fluctúan al alza e indica que de acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), desde abril de 2020 hasta septiembre de 2022, los precios de algunos materiales tuvieron incrementos de entre el 72.96% y el 36.27%.



Alejandro Fondeur, presidente de la Aprocovici, señaló que las reducciones de precios que se presentaron entre agosto y septiembre fueron mínimas en comparación con los altos costos que varios materiales han experimentado desde 2020, sobre todo aquellos que son pilares en la construcción de la vivienda, por lo que plantea buscar alternativas.



Los principales aumentos de precios los experimentaron la madera, la varilla y los materiales eléctricos, y aun con la reducción registrada entre agosto y septiembre de 2022 de -5.96%, -5.52% y -1.32%, respectivamente, tuvieron un incremento neto acumulado en dos años de 72.96% en el precio de la madera, 69.51% en el de la varilla y 63.3% en el material eléctrico.



A este panorama se suman materiales primordiales para la construcción que desde abril de 2020 no han dejado de subir, como el cemento, que a septiembre de 2022 acumuló un incremento del 36.27%, los agregados un 37.03% y las ventanas un 36.87%. Todo esto ha generado un aumento en dos años de 38.8% en el índice de costos directos de la construcción de viviendas.



Precisaron que hay factores adicionales que presionan el precio de la vivienda, tal es el caso del aumento en las tasas de interés de los préstamos interinos, que en meses recientes han tenido un aumento en promedio de 35.63%, lo que encareció el costo de la construcción en 1.61%. Otro factor es el aumento en el salario, pues de acuerdo con la ONE, el salario mínimo de la mano de obra en la industria aumentó 21.75%.