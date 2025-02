Puerto Plata. Los comerciantes y taxistas turísticos protestaron nuevamente para demandar de las autoridades gubernamentales la apertura del teleférico, tras cumplir más de nueve meses de permanecer cerrado.



A estos se sumaron los vendedores de artesanías, dueños de casetas, así como taxistas y transportistas turísticos se manifestaron portando pancartas y lanzaron consignas.



“Queremos el teleférico funcionado de nuevo, esto es un patrimonio del pueblo de Puerto Plata y no de los políticos”, reclamaban los manifestantes. También demandaron la restauración de la vía de acceso a la montaña por la zona de San Marcos.



La protesta comenzó en la explanada del teleférico, se desplazó hacia la avenida Manolo Tavárez Justo, donde momentáneamente el tránsito resultó afectado, por lo cual al lugar llegaron varias unidades de la Policía Nacional.



Exigen que retomen trabajos



Los vendedores exigen al Gobierno central a través del Ministerio de Turismo (Mitur) una explicación convincente sobre el cierre del Teleférico de Puerto Plata, supuestamente para ser remozado, pero hasta la fecha, no se ha hecho nada.



En apoyo a la manifestación acudieron los regidores del Partido de la Liberación Dominicana Jonás Fernández, Romerson Cid Martínez, Enyel Mata Reyes y Alfred Henríquez Cid, quienes deploran el cierre del teleférico, por considerar que se afecta una de las principales ofertas turísticas de Puerto Plata.



“Es inaceptable que, después de tantos meses, no se nos haya proporcionado un informe detallado sobre el estado de la remodelación ni una comunicación transparente sobre los avances del proyecto”, dijo Eyel Mata. Dice que la falta de acción y de información, es una muestra de desconsideración hacia la comunidad.

Puertoplateños están molestos por tardanza

Enyel Mata recordó que hace más de siete meses, este emblemático atractivo turístico fue cerrado para ser sometido a un proceso de modernización y remodelación, con una inversión proyectada de 20 millones de dólares y un plazo estimado de 18 a 24 meses para su reapertura.



Sin embargo, al día de hoy, no han rendido informes claros.