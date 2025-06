Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, hizo un llamado a la solidaridad y a la paz mundial, al tiempo que pidió confiar en la justicia y defender el medio ambiente y la dignidad humana.



El también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano tocó estos temas ante miles de feligreses quienes abarrotaron el estadio Cibao durante la eucaristía de la celebración de Corpus Christi.



Antes de la misa, monseñor Rodríguez encabezó una procesión que partió desde la catedral Santiago Apóstol el mayor. Durante la misa habló de la justicia y compromiso con los más vulnerables y con la paz mundial.



En un momento especialmente emotivo, el arzobispo pidió oraciones por la paz mundial, con mención específica a la guerra entre Israel y Palestina, a la que calificó como “una miseria humana que sigue desangrando al mundo”.



“Oremos por las víctimas de los conflictos, por los niños sin hogar, por las familias rotas, por los países devastados por la violencia. La guerra es un escándalo que destruye la dignidad humana. No podemos quedarnos callados”, clamó Rodríguez, quien invitó a todos a ser artesanos de la paz desde lo cotidiano.



Clamor por justicia



Tras concluir la homilía el arzobispo de la Santiago abordó tres de los temas, incluyendo la decisión judicial sobre los implicados en la tragedia de la discoteca Jet Set, la necesidad de regularizar a los trabajadores migrantes en sectores clave como la agricultura y la construcción, y la preocupación por el impacto medioambiental en la montaña de Zambrana, Cotuí.



Sobre el caso Jet Set: “Esto no ha terminado, esperemos justicia”, expresó monseñor Héctor Rafael Rodríguez, en relación con la medida de coerción impuesta a los imputados en el caso del desplome del techo de dicho centro de diversión donde murieron 235 personas y más de 180 resultaron heridas, y fue enfático al afirmar que el proceso judicial aún está en curso y que la sociedad debe confiar en los órganos competentes.



“Hay personas preparadas que le han dado la confianza del país al sistema judicial, que se les imponga una medida de coerción no quiere decir que están libres de culpa esto apenas permite continuar profundizando sobre su responsabilidad”, expresó el prelado. Respecto a la controvertida explotación minera en la montaña de Zambrana, en Cotuí, monseñor Rodríguez adoptó una postura firme en defensa de la naturaleza y de la vida humana.

Dice regular a migrantes conviene al Estado

En cuanto a la necesidad de regularizar a los trabajadores migrantes, especialmente haitianos que laboran en el campo y en la construcción, dijo que se trata de una medida urgente y conveniente, tanto para el Estado como para el país en general.



“La regularización conviene al mismo Gobierno, así tiene control sobre las personas que están aquí trabajando, porque hasta ahora no se sabe ni siquiera el nombre de muchos”, dijo Rodríguez.