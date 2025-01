Santiago. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Héctor Rafael Rodríguez, denunció una caza sin cuartel contra los migrantes y llamó al país a prepararse ante las deportaciones masivas de dominicanos en los Estados Unidos y Puerto Rico.



Durante la homilía en el tedeum con motivo del 212 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago criticó que en las deportaciones las personas sean enviadas a sus países, como si se tratara de un ganado de vacas y de bueyes.



En ese sentido, monseñor Rodríguez hizo un llamado al respeto por la dignidad humana, sin importar el tipo de personas.



“El mundo que está alrededor de nosotros, está abocado a un desafío grande, para respetar la dignidad del ser humano. Por ejemplo nosotros tenemos aquí deportaciones, el punto no es hacer cumplir la ley solamente, sino, que esas personas que nosotros enviamos a su países, no las enviemos como un ganado de vacas y de bueyes”, dijo el arzobispo.



Pide prepararse por deportaciones



Monseñor Rodríguez llama a prepararse ante las amenazas masivas de deportaciones desde Estados Unidos.



“Tenemos el desafío, preparémonos, pues nos van a enviar muchas personas y lo que yo espero es que también se le respete la dignidad a nuestros hermanos que nos envíen desde los Estados Unidos y de Puerto Rico”.



El religioso ante funcionarios locales, pidió mantener viva la patria y no dejarla morir y criticó que muchos busquen servirse y no trabajar por el bien común.



Dijo que la memoria de Duarte se convierte en un gran desafío hoy día, debido a que cada dominicano está llamado a conservar el legado de patriotismo, de libertad, de justicia en esta patria dominicana, que él fundó.



“Recordamos a este hombre providencial, que con su fe, su sacrificio, su amor incondicional por la libertad y por la justicia, sembró las bases de nuestra independencia como nación y nos inspiró a construir una nación cimentada en valores humanos y cristianos”, apuntó.



Recordó que Juan Pablo Duarte se esforzó por su un ente de justicia y libertad y con su entrega, recuerda que las vidas tienen un propósito que trasciende lo personal.



Los actos iniciaron con el enhestamiento de la bandera, el depósito de ofrendas florales en el busto del patricio en el parque que lleva su nombre.



Dijo que muchas veces hay quienes se sacrifican por intereses personales que muchas veces son mezquinos y enrarecidos. Recordó que Duarte fue sal y luz, debido a que preservó valores fundamentales de libertad, justicia y unidad e iluminó con su ejemplo y no con palabras.



De su lado, durante el depósito de ofrendas florales, la gobernadora provincial, Rosa Santos, llamó a los funcionarios del gobierno para que se comprometan en asumir el ejemplo y valores que impregnó el padre de la patria, Juan Pablo Duarte.

Funcionarios acuden a los actos patrióticos

Las actividades fueron encabezadas por la gobernadora Rosa Santos; el alcalde del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez; el director de la Coraasan, Andrés Burgos; el director de la Edenorte, Andrés Cueto y la directora provincial del Ministerio de Educación, Marieta Díaz, y de legisladores y funcionarios. El pasado domingo, el senador Daniel Rivera, encabezó otro acto de depósito de ofrendas florales.