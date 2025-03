Santiago. El arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, mostró preocupación tras el hallazgo de sustancias narcóticas en una escuela en el sector Yagüita de Pastor al sur de Santiago.



El también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano mostró su alarma por las informaciones que establecen que fueron encontradas armas blancas y vapers en otro centro educativo, por lo que pidió a las autoridades incrementar la vigilancia para evitar un impacto negativo en los estudiantes.



Monseñor Rodríguez refiere que las escuelas son centros de enseñanza para los niños y adolescentes y no correccionales. La preocupación surge a raíz de las informaciones que establecen que cuando un estudiante de apenas ocho años de edad, supuestamente encontró un paquete parecido a una bola, forrado de cinta y mientras estaba jugando explotó y dentro contenía bolsitas de presuntamente es marihuana.



“Hay que mantener un control con los estudiantes, ya que hay menores que pueden ser utilizados como mulas, y no es posible que se registren casos similares, por lo que se debe hacer un gran esfuerzo para que los centros educativos cumplan con su misión que es educar”, expresó el arzobispo de Santiago.



Las autoridades del Ministerio de Educación aseguran que trabajan en manejar un protocolo adecuado para salvaguardar a los alumnos, mientras el ministro de educación Luis Miguel De Camps dijo que toda investigación debe hacerse, y esperará que las pesquisas determinen lo ocurrido para poder ofrecer más detalles de lo indagado.



Tras el presunto hallazgo de una sustancia narcótica en la mochila de un estudiante en una escuela de Santiago, el director regional 08 del Ministerio de Educación, Pedro Pablo Marte negó la información, ya que no existen pruebas que lo avalen.

Funcionario y madre de niño se contradicen

Marte destacó que desde el Ministerio de Educación trabajan en manejar un protocolo adecuado para salvaguardar a los estudiantes. Sin embargo, la madre del menor asegura que el niño continúa en manos del Conani y exige respuestas. La presidenta de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela se quejó por la falta de respuestas por parte de los docentes.