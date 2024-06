Santiago. La biblioteca pública Ateneo Amantes de la Luz celebró el 150 aniversario de su fundación, en el que ha tenido como objetivo ser el faro y guía para todas las actividades culturales, sociales y comunitarias del Cibao.



El presidente de la entidad, Carlos Manuel Estrella, destacó que esta librería es un “vivo ejemplo” de las cualidades de Santiago como sus tradiciones, vanguardista, de carácter histórico y formado por emprendedores resilientes, que han superado grandes retos a lo largo de estos años.



“Amantes de la Luz es nombre, marca de identidad y símbolo de referencia imprescindible como atractivo para el turismo de Santiago y el país, no solo como edificio iconográfico sino como huella cultural indeleble en el alma nacional y escuela centenaria de los mejores valores cívicos”, expresó. Estrella citó como un desafío de la institución la digitalización de los documentos que reposan en sus archivos, y la utilización de la tecnología como herramienta de lectura y educación.



No gubernamental



Durante este siglo y medio, este organismo ha permanecido con su sello no gubernamental, de carácter cívico, privada, con servicios públicos y sin fines de lucro. El acto solemne de la celebración del sesquicentenario estuvo encabezado por el hermano del presidente Luis Abinader y rector de la Universidad Dominicana O&M, José Rafael Abinader Corona; además contó con la presencia de Moisés de Peña, el más joven de los bisnietos del ilustre pensador Manuel de Jesús de Peña y Reinoso, y sus hermanas Pura de Peña, Clará de Peña, Lucía Pimentel de Peña, Sheyla Pimentel de Peña, Alejandro de Jesús Jiménez Pimentel y Carlos Andrés Pimentel de Peña. En el programa de celebración también se realizó una misa en acción de gracias por los 150 años de vida institucional oficiada por monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, acompañado del obispo auxiliar Carlos Tomas Morel Diplán, en la Catedral Santiago Apóstol el Mayor.



Asimismo se rindió homenaje a los pasados presidentes de la institución que aún viven, como Israel García, Blas Caba, Eudocia Mojica, Carmen Pérez, Radhamés García, Danilo Gómez y Santiago Nolasco.

Presidente del Ateneno Amantes de la Luz destaca importancia histórica.

150 años dedicados a conservar sus ideales

El Ateneo Amantes de la Luz fue fundado el 4 de junio de 1874, por iniciativa del gran educador, humanista, periodista y poeta liceyano Manuel de Jesús de Peña y Reinoso. Fue el 13 de septiembre de ese mismo año, cuando abrió sus puertas al público y desde entonces se ha mantenido ofreciendo sus servicios. Está ubicado en la calle España esquina avenida 27 de Febrero, donde se destaca que, como en el pasado, cada persona que se juramenta como socio debe donar un libro para engrosar sus fondos.