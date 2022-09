El jurista José Miguel Minier y dos ex miembros de la selección de ciclismo denunciaron que fueron atacados por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta mientras hacían sus prácticas en la carretera que comunica el municipio de Licey al medio con Borojol, en Moca.

Minier, conocido como abogado que participa en la defensa de varios casos, dijo que acostumbra a montar bicicleta los martes, jueves, sábado y domingo, que además de que es su hobby, lo hace por salud y por el estrés por cuestiones de trabajo.

Explicó que cuando bajaba por la carretera de La Chiva hasta la carretera Borojol al cruce de Canca la Reina, un motor con dos personas se les acercó y fue hacia ellos con un revólver, que por suerte nunca los apuntó, pero les pidieron su cooperación.

“Les dije cuidado con lo que vas a hacer, llévate lo que quieras”, de inmediato ellos procedieron a revisar y a sus compañeros Manuel Cepín, Eduardo Rodríguez le llevaron un celular, 500 pesos y 150.

Dijo que nunca monta con celular y que solo lleva con él una copia de la cédula y otra de su seguro médico. “Gracias a Dios no pasó nada, lo ideal es no discutir y se lo digo a mis hijos, no distan con AMET ni discutir con atracadores, la vida no se recupera y hay que evitar ser presa de la delincuencia”, precisó.