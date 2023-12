Santiago. La segunda etapa del saneamiento del arroyo de Gurabo avanza a pasos “agigantados”, lo cual impacta de manera significativa en el sector de Gurabito y zonas aledañas.



Para desarrollar este proyecto catalogado el de “mayor impacto medioambiental” en República Dominicana, fueron reubicadas decenas de familias debido a la demolición de viviendas que estaban situadas en la ribera del contaminado afluente.



Toques finales



Actualmente, las brigadas trabajan en el embellecimiento y dan los toques finales para su inauguración, y como parte del embellecimiento fueron realizados murales y están instalados los juegos infantiles, además de la parte ornamental, también trabajan en el tramo que comunica con el barrio Ensanche Bolívar.



Las opiniones acerca de este proyecto son diversas.



“Esta es una de las obras de mayor beneficio para las familias y sectores. Se han eliminado muchas cosas que estaban haciendo daño al medio ambiente y disminuyeron las sinvergüenzadas que hacían ahí los consumidores de drogas”, manifestó Agustín Almengot.



La familia Tavárez no piensa lo mismo, porque aunque lo consideran “beneficioso” para la población dominicana, la construcción les está afectando de manera directa porque les impide el paso a su negocio y residencia. “No me está favoreciendo. Tengo un local y me lo tienen destruido con los materiales. Además me cerraron el callejón para yo pasar, bloqueando la entrada totalmente. Quiero que me dejen mi espacio como a los otros”, denunció Máximo Tavárez.



Los ciudadanos proponen que se repliquen este tipo de saneamientos en otros sectores vulnerables de esta ciudad. El saneamiento de la cañada de arroyo Gurabo pretende canalizar unos 3.6 kilómetros de río, a los fines de que esté preparado para recibir gran volumen de agua. Además de recuperar el bosque ribereño de la zona; la construcción de vías y ciclovías para el disfrute de las familias.

Inversión enfocada en saneamiento ambiental

Los trabajos contemplan el saneamiento de 5.3 kilómetros de recolección de las aguas residuales y la colocación del servicio de agua potable para más de 6 mil familias, lo que representa un antes y un después en la zona, en la cual se invertirán 1,500 millones de pesos. En el primer tramo fueron desalojadas más de 40 familias y ha sido “tan grande el impacto” que ya en esa zona no se registran inundaciones como antes ocurría.