Santiago. Los cuerpos de bomberos de los municipios y distritos que integran las 14 provincias de la región Norte apenas cuentan con 1,003 integrantes para una población de aproximadamente cuatro millones de habitantes.



De acuerdo con estándares internacionales, se requiere de aproximadamente cuatro mil bomberos, es decir uno por cada mil habitantes.



Para hacer frente a la falta de personal, los cuerpos bomberiles han integrado a 973 voluntarios que no reciben ningún tipo de salario.



En el caso de la provincia de Santiago, como centro de la región el Cibao o Norte está a la cabeza con aproximadamente 340 bomberos para una población de un millón 200 mil habitantes.



En el caso del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros apenas cuenta con dos locales, la estación central ubicada en la avenida 27 de Febrero con Carreras y la de Gurabo.



La estación del sector Nibaje permanece prácticamente cerrada, debido a que no cuenta con personal para dar servicio.



Necesidades



Al final de la gestión del entonces alcalde José Enrique Sued se inició la construcción de un nuevo local que serviría de estación central, pero pasaron seis años de Gilberto Serulle y ocho de Abel Martínez y la edificación se mantiene paralizada a pesar de la promesa del Gobierno de ayudar a concluirla.



Sin embargo, para el coronel Alexis Moscat, intendente del cuerpo de bomberos e Santiago de los Caballeros y coordinador de la Unión Nacional de Bomberos de la zona Norte dijo que el principal problema que enfrentan es la necesidad de mayor personal.



Moscat dijo que en un levantamiento hecho a nivel nacional, el problema principal es el desinterés de los ciudadanos de querer ingresar a los cuerpos de bomberos.



“Los jóvenes no están en eso de ser bomberos y la situación es a nivel nacional. Los cuerpos de bomberos que quedamos son gracias al respaldo del Ministerio de Interior y Policía. Cada cuerpo de bomberos recibe una subvención mensual, más un completivo salarial y ahora lo más reciente que es seguir médico y seguro de vida de Senasa, iniciando con los bomberos y luego con los familiares, que son de las cosas que tranquilizan a uno”, apuntó Moscat.



También reconoce el apoyo del ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, con aumento salarial y lo ha autorizado para contratar 75 nuevos bomberos.

Algunos municipios y distritos sin camiones

En algunos distritos y municipios como Baitoa, dependen del servicio que presta el municipio de Puñal y Jánico ni siquiera cuenta con un vehículo.



“Hay unos cuantos municipios que están formando cuerpos de bomberos que no se tiene la contabilidad, como el casos de Pontón de La Vega, Sabana Iglesia y al igual que ellos son varios los municipios que enfrentan la misma situación de no recibir pago”, expresó Moscat.