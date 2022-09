Santiago. “La justicia no siempre es justa”, expuso el frustrado padre de los jóvenes Olenny de Jesús Luna Disla, y Estefan Rafael Domínguez Hidalgo, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados, tras haber sido asesinados en el cementerio de Los Hidalgo en Puerto Plata.



El único imputado en el caso fue favorecido con una garantía económica, lo que volvió a dejar a Juanito Luna en condición de impotencia, cuando escuchó la decisión de un juez que deja en libertad al imputado y quien supuestamente reveló los detalles del doble asesinato de sus hijos. “Mis hijos muertos, aquí no hay justicia”, manifestó Juanito con lágrimas en sus ojos.



Los dos jóvenes eran residentes en el barrio La Altagracia en el municipio de Navarrete. Sus cuerpos fueron encontrados en el cementerio del municipio Los Hidalgos en la provincia de Puerto Plata. Ambos presentaban heridas de arma de fuego y quemaduras, lo que es definido por los familiares como un hecho atroz y que no puede quedar impune.



Condenaron que un juez de atención Permanente otorgara una fianza de doscientos mil pesos a Fernando Fernández, acusado del hecho. Otro vinculado al asesinato, identificado como Daniel Maríñez, se encuentra prófugo



Olenny de Jesús Luna Disla, de 23 años, estudiaba administración de empresas y Estefan Rafae Domínguez Hidalgo, de 29, ingeniería industrial. Trabajaban como cobradores de bancas de loterías.



Otra inconformidad judicial ha sido manifestada en el caso de un supuesto robo al banco Santa Cruz en el 2020, por cuyo hecho guarda prisión preventiva Wally Benjamín Gil.



Familiares y defensa cuestionan que, pese a que ya se venció el plazo para la acusación, lo mantienen en prisión.



El abogado Juan Francisco Minaya asegura que no se le están resguardando los derechos. Deyanara Gil, dijo que pese a que el Inacif certifico la necesidad de llevar a su hermano a cirugía un juez de la instrucción le ha negado el permiso.