El problema político generado en La Vega por la renuncia del alcalde y vicealcaldesa y el vacío legal para cubrir esas vacantes, quedaron en manos de los tribunales luego de que la Junta Central Electoral (JCE) alegó que no tiene competencia legal para convocar elecciones extraordinarias.



El tema está en los tribunales luego que el partido Fuerza del Pueblo (FP), a través de sus representantes en el municipio de La Vega, interpuso un recurso contencioso-administrativo para anular una serie de resoluciones que consideran violatorias de la Constitución y la Ley 176-07, que rige los municipios.



El recurso fue presentado ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Vega en funciones de Tribunal Contencioso Administrativo.



El equipo legal de la Fuerza del Pueblo, encabezado por los abogados Miguel Alberto Surún Hernández y Francisco Guillén, busca declarar nulas las resoluciones que permitieron la revocación de la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Altagracia Custodio Guerrero y su nombramiento como alcaldesa, junto con la designación de Amado Gómez Cáceres como vicealcalde.



Según la FP, estas decisiones no solo carecen de base legal, sino que también atentan contra la estabilidad institucional del municipio.



“Estamos ante una violación clara del artículo 201 de la Constitución Dominicana y de los artículos 43 y 52 de la Ley 176-07. Las resoluciones aprobadas por el Concejo de Regidores no solo son ilegales, sino que vulneran el principio de transparencia y la legitimidad democrática”, afirma el recurso interpuesto por los abogados de la organización.



El abogado especialista en derecho administrativo, Manuel Fermín, ha señalado que la decisión del Concejo de Regidores de La Vega carece de validez jurídica.



“Es un atropello sin precedentes al ordenamiento jurídico, una revocación de una renuncia promovida, no ya por la renunciante sino por un órgano carente absolutamente de competencia legal para ello. Es un triste espectáculo”, planteó.



Sostiene que legalmente no es posible la renovación de la renuncia.



“Con la presentación de la renuncia al Concejo de Regidores y la aceptación de dicho órgano de la citado renuncia, se convierte en una situación jurídica consolidada que no permite ninguna alteración, ninguna”, advirtió el jurista. Custodio ha dicho que la revocación de su renuncia no viola ninguna disposición legal.

FP espera tribunal fije la fecha de la audiencia

Los abogados de la FP que llevan el caso informaron que están a la espera de que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Vega fije la fecha de audiencia para conocer el caso. Miguel Surún Hernández y los regidores de la FP en ese municipio encabezan el recurso legal que la organización presentó el pasado lunes. El presidente y líder de la organización de oposición, Leonel Fernández, sostuvo que lo ocurrido en La Vega es ilegal.