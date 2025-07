Gaspar Hernández. El director de la Junta Distrital de Veragua, Luis Canela, alzó su voz para exigir la terminación del centro de salud de esta demarcación, una obra que permanece inconclusa desde hace tres años, lo que afecta gravemente el acceso a servicios médicos de cientos de familias.



Durante un recorrido por las instalaciones abandonadas, Canela denunció que la construcción fue prácticamente desmantelada tras ser intervenida y, desde entonces, no ha mostrado avances significativos, pese a múltiples promesas gubernamentales. “Esta comunidad no aguanta más, el centro de salud fue intervenido en el 2022, con la promesa de hacer algo moderno, pero lo que tenemos hoy es un esqueleto de concreto. ¿Dónde está el compromiso con la gente?”, cuestionó el funcionario visiblemente indignado.



Canela dirigió sus críticas directamente al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, a quien acusó de incumplir su responsabilidad. “Si usted no tiene tiempo para servirle al país, dígaselo al presidente y renuncie, pero no haga quedar mal la palabra del presidente”, expresó con firmeza.



Veragua, como muchas comunidades rurales de la provincia Espaillat, enfrenta graves deficiencias en el acceso a salud pública, la paralización de esta obra ha obligado a los residentes a trasladarse a otras declaraciones, como Gaspar Hernández o Moca, para recibir atención médica, lo que representa un reto especialmente difícil para personas de bajos recursos o con condiciones de emergencia. Hasta el momento, las autoridades del SNS no han ofrecido una explicación clara sobre la razón de la paralización, y el abandono han alimentado la frustración de los munícipes.



La situación del centro de salud de Veragua forma parte de una larga lista de obras públicas paralizadas en diversas regiones del país, donde organizaciones sociales y comunitarias de Espaillat están solicitando la intervención directa del presidente Luis Abinader. “Es la salud de nuestro pueblo, esto no puede seguir siendo una promesa de campaña reciclada cada cuatro años”, concluyó.