Santiago. Los choferes de 15 rutas de concho de la zona sur de Santiago protestaron crucificándose y taponando las principales avenidas para reclamar asfaltado de las vías y mejores condiciones de vida.



Los profesionales del transporte de las rutas N-NC-L-SP-H-HB-CA, afiliadas a la central nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), que preside Juan Marte, se concentraron, algunos con ataúdes y pancartas, en la zona conocida como La Fuente, frente a la universidad la Utesa.



Por espacio de más de una hora se formaron largos tapones en las avenidas Estrella Sadhalá, Mirador Yaque (circunvalación sur), Yapur Dumit y en el tramo que conecta con la Hispanoamericana. Miles de usuarios del concho se vieron afectados por las limitaciones de vehículos. Varios agentes de la Policía Nacional como de la Digiseett fueron apostados en la zona, para prevenir que se registraran desórdenes.



Reclamos al Gobierno



Los choferes establecieron que el paro es debido a que las calles alternas no están señalizadas y en mal estado.



“No hay una estrategia por parte de la empresa que construye el monorriel para amortiguar los grandes tapones que duran hasta 40 minutos”, apunta Juan Marte mediante un documento entregado a los medios.



Los choferes, los inversionistas y operadores de rutas dicen que están esperando la promesa que hizo el presidente de que la transformación del transporte sea incluyente.



Critica el incumplimiento con los choferes de más de 60 años, y que ninguno ha sido beneficiado con una pensión solidaria.



Indica que las tarjetas bonogás le lleguen a los choferes y que no queden en manos de gente que no lo son. Pide más organización en la dirección del tránsito por parte de la Digesett.

Choferes se quejan de ser olvidados por el Gobierno

Los manifestantes demandaron del gobierno que honre su palabra empeñada y la de varios funcionarios, de incluir a este sector en los planes y proyectos del nuevo sistema de transporte que se implementa en Santiago.



El gremio choferil deploró que el sector ha sido afectado considerablemente por la construcción del monorriel y el teleférico.