Santiago. El Ministerio Público y la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional investigan a cinco personas por la muerte a tiros de una mujer de nacionalidad venezolana y las heridas a su esposo, propietario de una agencia de vehículos.



El hecho de sangre se produjo en el momento en que se desplazaban en un vehículo marca Mercedes Benz, en el sector Las Charcas, municipio de Sabana Iglesia y un individuo, aún no identificado, interceptó el carro en el que se trasladaban y disparó sin mediar palabras.



Durante el tiroteo resultó muerta María Isamar Villasmil Atencio, de nacionalidad venezolana, de 28 años de edad, quien falleció mientras era asistida en un centro de salud. La pareja llevaba un año y seis meses de casados. Los familiares de la dama contemplan llevarse el cuerpo a Venezuela.



En tanto que Denni José Caraballo Caldero, dueño de una agencia de autos fue herido de cinco impactos de bala en los glúteos y brazos. Caraballo Caldero se presentó ayer mismo ante el departamento contra violencia física y al parecer aportó informaciones valiosas con relación al tiroteo y posibles implicados.



En el lugar, la Policía Científica recolectó once casquillos calibre nueve milímetros y tomó bajo custodia el automóvil Mercedes-Benz, modelo E300, color negro, en el que viajaban las víctimas.



El informe preliminar indica que no se sustrajo ninguna pertenencia a las víctimas.



En otro hecho, un anciano se quitó la vida ahorcándose en su residencia, en la comunidad Sabana del distrito municipal de Ranchito en La Vega.



Toribio de Jesús Pérez, de 82 años de edad, fue hallado colgado con una soga.



Claribel Núñez, nieta del anciano dijo que la familia está consternada debido a que desconocen qué llevó a su pariente al suicidio, pues no padecía de problemas de depresión.