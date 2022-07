Email it

Santiago. A cinco años de haber iniciado el más ambicioso proyecto habitacional, con la construcción de 6,780 viviendas en el distrito municipal de Hato del Yaque y que fue adjudicado a siete desarrolladores, los terrenos a utilizar apenas cuentan con trazados borrosos.



A pesar de dar dos picazos en dos gestiones de gobiernos para dejar iniciados los trabajos de construcción viviendas de bajo costo, el proyecto Ciudad Yaque, en el distrito municipal de Hato del Yaque, no prospera y por el contrario permanece estancado.



Con el paso del tiempo, de ser nombrado como Ciudad Juan Bosch en la pasada administración de gobierno pasó a Ciudad Yaque con un primer picazo por parte del presidente Luis Abinader. Sin embargo, el cambio de nombre no ha servido para que los promotores de viviendas que debían desarrollar dicho proyecto puedan despegar mínimamente. Por el contrario, las obras alternas como las escuelas que serán construidas, llevan años en abandono.



Dimensión



Este proyecto había sido anunciado por el expresidente Danilo Medina, en junio del 2017, bautizado con el nombre de Ciudad Juan Bosch. Además de las dos escuelas iniciadas, en la gestión pasada concluyeron los trabajos para instalación de los tanques para el acueducto. El más reciente intento para desarrollar dicho plan masivo de viviendas lo hizo el presidente Luis Abinader el 17 de abril del pasado año, donde anunció la construcción de 928 apartamentos y otras infraestructuras.



Aunque para entonces se dijo que los trabajos se iniciarían inmediatamente, los terrenos apenas fueron sometidos a una limpieza simple y se hizo el trazado para las calles de acceso. No obstante, fueron retirados los equipos y obreros. El plan nacional de viviendas fue pensado para disminuir el déficit habitacional en el territorio nacional.

Proyecto incluía todas las comodidades

En la gestión de Medina definieron el plan de viviendas como un macro proyecto, con inversión público privado donde el Estado invertirá cuatro mil millones en infraestructuras y que incluía estación de bomberos, destacamento policial, estancias infantiles, un centro de atención a envejecientes, área comercial, centro educativo y un acueducto, este último ya fue concluido.