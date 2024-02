La Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso presentación periódica como medida de coerción a un hombre que fue detenido el pasado domingo, mientras se realizaban las elecciones municipales, por dedicarse a la compra de cédulas en el sector Hato del Yaque, del municipio de Santiago.



A solicitud de la Fiscalía de Santiago y de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales, al imputado Jefri Alexander La Rosa, se le dictó la medida de coerción establecida en el artículo 226, numeral 4, del Código Procesal Penal (Ley No. 76-02), consistente en presentación periódica ante el Ministerio Público a cargo de la investigación.



El procurador electoral Iván Féliz Vargas estableció sobre estos casos, que se están investigando distintas denuncias a nivel nacional. La Rosa podría enfrentar penas de 1 a 3 años de prisión y multa de 5 a 10 salarios mínimos.



Sobre el caso de La Rosa, se informó que el imputado fue detenido luego de que miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional que realizaban labores de supervisión el pasado 18 de febrero, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, en un recinto electoral del citado sector, se percataran de que llevaba consigo varias cédulas en su mano derecha.



El expediente indica que al notar la presencia del fiscal y el equipo policial, el imputado intentó emprender la huida, no logrando su objetivo, ya que fue detenido de inmediato, al ocupársele once cédulas de identidad y electoral, así como una cartera que contenía la suma de ciento cincuenta pesos en efectivo y documentos de índole personal.



En el transcurso de las pesquisas los fiscales electorales han reunido evidencias documentales, testimoniales, materiales e ilustrativas que vinculan a Jefri Alexander La Rosa con los hechos que se le imputan. Hasta el momento no se ha informado a cuál partido pertenece el imputado.

El caso continúa bajo investigación

En un comunicado de prensa el Ministerio Público destaca que continúa profundizando las investigaciones en torno al caso de Jefri Alexander La Rosa.

Las pasadas elecciones municipales celebradas el pasado domingo 18, estuvieron matizadas por denuncias de compra de cédulas el uso de los recursos del Estado. Tambien se registró una alta abstención.