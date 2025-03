El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, llama a la población a vacunarse contra el sarampión, ante el incremento de casos registrados al oeste de Texas, en Estados Unidos.



Dijo que aunque desde hacen varios años no se registran casos de sarampión en el país, “debido al alto número de turistas y la alta migración que impacta nuestra nación, así como el crecimiento de los sectores antivacunas; debemos estar alerta y acentuar las medidas de prevención; haciendo énfasis en la vacuna”.



El presidente del CMD insta a la población a vacunarse de esa y otras enfermedades inmunoprevenibles, especialmente a los niños y la población que no ha sido vacunada.



“Es de conocimientos que existe en estos momentos un brote de sarampión en el Oeste de Texas y otros estados; con más de 100 casos y un niño fallecido por la enfermedad” destacó.



El Galeno destaca que la mejor forma de prevenir el sarampión y otras enfermedades, es a través de la vacuna, que se aplican en dos dosis; la primera a los 12 meses de nacido y la otra a los 18 meses. Aunque los adultos que no se han vacunado pueden hacerlo.



El sarampión es una enfermedad altamente infectocontagiosa que se transmite por las gotitas de los fluidos nasales y de la garganta al hablar, toser y estornudar; una persona infectada tiene la capacidad de enfermar hasta el 90% de las personas no vacunadas, si tiene contactos con ellas.



Los síntomas de esta enfermedad viral son: fiebres, conjuntiva roja (ojos rojos), anorexia, el rash (manchas en la piel). Además, el sarampión inicia en la cara y posteriormente se generaliza hacia todo el cuerpo.

Algunos casos pueden desarrollar complicaciones importantes como: neumonía, encefalitis, miocarditis, sangrados, y otras; incluso hasta la muerte.



Esta patología puede afectar tanto a los niños como a los adultos; pero la enfermedad es mucho más frecuente en los niños.