Santiago. Los comunitarios de Canca la Hoya llevan 12 años reclamando la construcción de un puente que comunique a Canca la Piedra en Tamboril con San Víctor, en la provincia Espaillat.



En el 2010 la pasarela colapsó y desde entonces varias comunidades permanecen prácticamente aisladas.

Como respuesta, las autoridades levantaron un puente provisional. Sin embargo, desde los primeros meses de lluvia hasta ahora nunca más se volvió a cruzar ambas comunidades.



“No eliminan esa estructura, no lo reparan, no hacen uno peatonal, nada. Demasiado pedir y rogar para ver si traen alguna solución”, expresó Domingo Rojas, residente en la zona. Dijo que cuando el río hace crecida, el riesgo de inundación es mayor y deja a los sectores incomunicados durante un tiempo, porque no hay por donde cruzar más que calzadas de piedras o madera.