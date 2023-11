Santiago. Con marchas y un campamento denominado “desbloquéate”, iniciativa que llama a luchar por una sociedad libre de violencia, organizaciones feministas, colegios y de la sociedad civil, se manifestaron con motivo del “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”.



Los estudiantes del politécnico Nuestra Señora de las Mercedes marcharon desde el centro estudiantil hasta el Parque de la Mujer, donde el maestro Luis Miguel Mercado dijo que se unen a la campaña de erradicación de la violencia contra la mujer.



El educador llamó a eficientizar las políticas públicas desde el estado contra este mal, que continúan en crecimiento en el país.



Mientras la maestra Rosa Angelina Muñoz destacó que vistieron la mayoría de los estudiantes con personajes de identidad dominicana con la finalidad de recordar hechos que marcaron al país, y como forma de crear conciencia para evitar que sigan sucediendo hechos de violencia.



En tanto que con el lema “Las queremos vivas”, la Unidad de Equidad de Género y Desarrollo de la dirección Regional 08 de Educación, realizó un acto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de promover un clima de paz y armonía que conlleva al compromiso de hombres y mujeres al desarrollo de interacciones pacificadoras, de respeto equitativo e igualitario.



No repetir casos como las Mirabal



Marieta Díaz, directora Regional 08, destacó que todos deben conocer la historia de las Hermanas Mirabal para no volver a repetirla.



“Este debe de ser el último evento, de una serie de eventos que se suscita en el seno del hogar y en la sociedad dominicana”, apuntó Díaz.



Dijo que las escuelas tienen el mayor peso y reto de educar a los niños y niñas en una cultura de paz en la que no debemos practicar ni permitir la violencia.



De su lado, en el parque Duarte del distrito municipal de Hato del Yaque desarrollaron la campaña “Debloquéate”.



El campamento incluyó un conversatorio, en el que desmontaron los mitos de la violencia en las juventudes y nuevas perspectivas para una vida orientada a la equidad, a cargo del politólogo Amin Matías.



Elevando la bandera por el derecho a vivir libres y sin violencia establecieron el “Campamento Deblokeate”, busca sensibilizar sobre los derechos sexuales y reproductivos, que en República Dominicana los cuales se ven afectados por los mitos y el miedo. Durante la actividad desarrollaron la campaña pro aborto atendiendo a las tres causales.

Trabajan con población joven en la prevención

Raquel Rivera, del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, explicó que el “Campamento Deblokeate” Santiago, tiene la intención de seguir insistiendo, sobre todo en la población joven en la necesidad de informarse oportunamente para tomar mejores decisiones. Mariposa Salcé, quien leyó el manifiesto en nombre de las organizaciones feminista aseguró que los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos.