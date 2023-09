Santiago. Con un llamado a no olvidar el pasado para preservar la soberanía nacional, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, junto a la Gobernación Provincial, conmemoró el 160 aniversario de la batalla del 6 de septiembre de 1863.



Durante un acto en la fortaleza San Luis, frente a los bustos de los padres de la patria y de los restauradores, en el que participaron además representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación destacaron la importancia de la gesta que puso fin a la permanencia de las tropas españolas en territorio dominicano.



El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe recordó que el levantamiento de Capotillo fue el inicio de una guerra de guerrillas que desgastó a las tropas españolas.



“La batalla de Santiago es el Ayacucho de los dominicanos. La batalla de Ayacucho de 1824 en América del Sur, cuando los españoles sufrieron la derrota”, apuntó Uribe.



De su lado, la gobernadora provincial, Rosa Santos hizo un llamado a no olvidar el importante acontecimiento histórico.



“No podemos olvidar, porque el olvido nos quita la llave del futuro”, dijo la representante del Poder Ejecutivo.



La directora provincial del Ministerio de Educación, Marieta Díaz, pidió mantener viva, a cualquier precio, la llama de la libertad.



Dijo que la batalla del seis de septiembre del 1863, puso fin a un período oscuro y destacó el papel jugado el mando militar encabezado por Gaspar Polanco, los generales Gregorio Luperón, Ignacio Reyes y Gregorio de Lora y por los coroneles Pedro Antonio Pimentel, Benito Monción y José Antonio Salcedo. Los actos iniciaron con las bendiciones a cargo del sacerdote José Antonio Rodríguez, quien hizo un llamado a no perder la memoria histórica.