Santiago. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago cerró varios lavaderos clandestinos como parte de las acciones para mitigar el problema que enfrentan con el embalse Tavera-Bao, que ha obligado a reducir la producción de agua en 27 millones de galones por día.



Durante rueda de prensa, Andrés Burgos, director general del organismo acuífero y Elwin Rodríguez, director de acueductos explicaron que con los cuatro días de lluvia apenas han logrado captar 70 centímetros, para colocarse cercano a los 314.20 metros sobre el nivel del mar.



Rodríguez dijo que hoy en día están desconectados de la primera compuerta por la disminución de los embalses.



En la actualidad, la demanda diaria de los santiaguenses es de 156 millones de galones, pero la Coraasan está produciendo 129 millones de galones.



De su lado, Burgos hizo un llamado a economizar y racionalizar el agua como parte de las medidas de educación con la comunidad.



Además, el organismo acuífero se ha visto en la necesidad de alquilar una mayor flotilla de camiones para poder distribuir el vital líquido en las comunidades que presenten mayor dificultad.



El director general de la Coraasan se refirió a la situación que enfrentan con inundaciones por problemas de drenaje pluvial en Villa María, sector residencial ubicado en la parte este del municipio de Santiago de los Caballeros.



Informó que el problema es el resultado de una cañada que existió y que probablemente no está fluyendo como debería ser.



Burgos, se refirió a los trabajos que se ejecutaron en Villa María donde se colocó una red de agua potable en las calles 6 y Penetración Este de dicho sector.



Añadió que si producto de las recientes lluvias se han producido inundaciones, no es por las obras que se están ejecutando allí y puntualizó que las intervenciones que se han hecho no han afectado los niveles de la rasante de la calle; tampoco ha sido afectada ninguna tubería del drenaje pluvial.