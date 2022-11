Santiago. Con la muerte de cuatro personas, incluido un estudiante de término de Ingeniería civil, durante un enfrentamiento a tiros entre bandas que también dejó varios heridos, se afianza la violencia y crece el temor en uno de los barrios tradicionales de Santiago.



Las víctimas recientes se produjeron el domingo por la noche en el barrio Yagüita de El Ejido, donde en lo que va de año se han registrado al menos diez muertos y varios heridos.



Durante el tiroteo ocurrido en la calle dos del citado sector, ocasionado por dos individuos que llegaron en motocicletas y que supuestamente responden a un capo de la zona, las balas impactaron a personas que disfrutaban de una fiesta callejera. Entre los fallecidos figura una mujer identificada como Lisbeth Ramírez, de 23 años, Andy Junior Germosén, de 22 años y quien cursaba la carrera de ingeniería en la universidad Utesa y Joan Díaz, de 19, que estaba en el bachillerato. La cuarta víctima fue identificada como Luis Rodríguez, de 24 años.



Intranquilidad



Entre los heridos figuran Alina Tejada Ramos, de 33 años, Víctor Manuel Medina Polanco, de 39, Juan Francisco López Parra, Raudi Martínez Díaz, de 31 y un menor de 14 años, que permanecen ingresados en el hospital presidente Estrella Ureña, antiguo Seguro Social y otros centros de salud.



Se habló de otros siete heridos en la balacera. Rafael Ramírez, padre de Lisbeth Ramírez, pidió que el caso sea aclarado y que los responsables sean sometidos a la justicia. “Cuando me llamaron me dijeron que mi hija presentaba dos disparos. Desde que me hablaron del tiroteo yo me dije que había un problema. Solo les pido a los jóvenes que vean este tipo de hechos para que reflexionen”, dijo Ramírez al hablar con reporteros de elCaribe.



“Estos tipos llegaron y dispararon para matar a todo el mundo. Esto aquí sucede siempre con pleitos entre pandilleros que no dejan tranquilidad a los que vivimos aquí. Producto de esos enfrentamientos van más de diez muertos y la policía no hace nada, solo para cargar con bocinas o pleitos entre mujeres”, expresó José Rafael Peña, residente en el sector. Con este caso suman ocho las muertes violentas registradas durante el fin de semana en comunidades de Santiago. Con respecto a la muerte a macanazos y un disparo por parte de agentes policiales provocados contra Alfany Albert Reynoso, se supo que éstos serán sometidos en las próximas horas.

Prometen apresar a los responsables

El vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, capitán Fernando Pérez Valerio, dijo que hasta el momento no se ha establecido que el tiroteo fue provocado por dos individuos conocidos con los sobrenombres de Juan Bo y Gambao, pero que realizan las investigaciones de lugar para precisar la información y apresar a los verdaderos culpables. Mientras, moradores de la zona lamentan que ocurran estos enfrentamientos, los que ya han dejado casi una docena de víctimas mortales y se han registrado a escasos metros del cuartel policial de la Yagüita de El Ejido.