Puerto Plata. Los familiares de los 12 tripulantes de una pequeña embarcación de carga que salió el pasado martes desde Puerto Plata hacia las islas Turcas y Caicos, y que se hundió en alta mar, culpan a la Armada Dominicana por autorizar el despacho.



Hasta el momento las autoridades han identificado a seis de los 11 que han sido rescatados. En el grupo se encuentran Fernando José Cordero Martínez, de 64 años; Ricardo Camacho, de 58; Valentín Polanco Vásquez, de 49; Darvin mancebo capellán, de 37; Jelson Valentín Polanco Calvo, de 21 y Julio Martín Guerrero, de 37.



Se informó que un barco de turistas socorrió a una parte de los tripulantes y se espera que lleguen en las próximas horas por el puerto de Maimón. Informes preliminares establecen que otros cinco fueron rescatados y trasladados al puerto de Manzanillo.



De acuerdo con las informaciones, el barco Two Brothers, propiedad de Jesús Sánchez, zarpó hacia las islas Turcas y Caicos para llevar mercancías y varios vehículos, pero no llegó a su destino.



Los familiares de la tripulación dicen que la Armada Dominicana no debió autorizar el despacho de la embarcación en medio de una situación climática desfavorable.



Luis Marte, tío de Luis Miguel Rotestan, de quien hasta ahora no se tiene información, considera que primero debieron tomar en cuenta las condiciones del clima antes de otorgar el permiso de salida.



“Estoy muy preocupado debido a que en la embarcación iba un sobrino mío. Si las autoridades fueran más responsables, no hubiesen dado el despacho, debido a la sobrecarga y al mal tiempo que se había pronosticado”, dijo Luis Marte.



Los parientes de los integrantes de la tripulación desaparecida se presentaron a la capitanía de la Armada Dominicana para pedir que continúen la búsqueda.



En el lugar se vive una escena de incertidumbre y tristeza a la espera de más informaciones por parte de las autoridades.