Santiago. La provincia de Santiago conmemora día de la no violencia contra la mujer con resultados negativos de 14 muertes, con cuatro feminicidios e igual número de suicidios. Los otros seis homicidios tuvieron que ver con la delincuencia común, como robo y sicariato.



El primer hecho se registró el día 12 de enero con el asesinato a golpes la policía municipal Thermis Cruz, de 25 años, a manos de su pareja sentimental Simón Bolívar de los Santos Abreu Núñez, en el sector Hoya del Caimito. Mientras que Yusberly Daritza Herrera Ramírez, de 26 años, murió de un disparo en hecho ocurrido en una vivienda del sector Embrujo II en Santiago, el 17 de marzo. El siete de abril fue herida de bala Esther Altagracia Peña Martínez, de 34 años, a manos de su ex pareja, durante un hecho ocurrido en el interior de la Universidad Instituto Superior de Agricultura (ISA), ubicada en el sector La Herradura, de Santiago. El agresor se suicidó.



Violencia



El 17 de abril resultó muerta por los disparos que le hizo su ex pareja, la adolescente Yeleydi Adelaida Jiménez González, en Cienfuegos. El cuatro de mayo fue asesinada a cuchilladas en Villa Bisonó (Navarrete), Maribel García, de 61 años, durante un robo en su vivienda. El día seis de junio degollaron a Venecia Altagracia Cabrera, de 77 años, durante un robo en su casa de Licey al Medio. Mientras que el cuatro de julio murió estrangulada por su pareja sentimental, Guadalupe Abreu Vásquez, de 26 años, en el sector Baracoa.



El 11 de agosto murió degollada por su ex pareja sentimental la estudiante de educación Evelina Aquino Fernández, de 29 años, en el sector La Otra Banda. Mientras Ana Francisca Gómez, de 52 años, fue asesinada de varios disparos el día 10 de octubre mientras transitaba en su vehículo por la avenida 27 de Febrero, en el Ensanche Libertad.

Sucesos similares en distintos sectores

En noviembre murieron en tiroteos en la Yagüita de El Ejido Lisbeth Ramírez y Alina Tejada Ramos, y en Cienfuegos Yesenia Sánchez. En distintos hechos que murieron al quitarse la vida Yeneicy Yohalia Ramírez, y Brenda Martínez, en Cienfuegos, mientras, en Guayabal del municipio se quitaron la vida de Puñal Mabel Martínez y La enfermera Laidy Almánzar.