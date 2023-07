Puerto Plata. Representantes de organizaciones ambientalistas denuncian que depredadores están invadiendo el monumento nacional Cabarete Goleta en el municipio de Sosúa en la provincia de Puerto Plata.



De acuerdo con la denuncia, el lugar fue rellenado y deslindado con el visto bueno de las autoridades, a pesar de que viola la ley 202-04 de área protegida. Michel Gay Crosier dijo que los depredadores continúa la delimitación en dirección noroeste en línea recta hasta las coordenadas UTM 353850 ME y 2183000 MN; desde este punto se continúa la delimitación en dirección noroeste bordeando todos los humedales y manglares existentes hasta llegar a las coordenadas UTM 347700 ME y 2186850 MN.

Eso significa que los límites incluyen todo el humedal desde Islabón hasta Bombita.



“El canal de protección no es el límite del parque como le gusta hacer creer a esos invasores. El trazado del canal, en 2009, fue negociado para dejar el humedal a fuera. Después de eso se empezó poco a poco a rellenar”, apunta el ambientalista.



Denuncia que los depredadores compran terrenos a bajo precio en el humedal, lo rellenan, lo venden y luego construyen, muchas veces con el visto bueno de las autoridades..



Pone como un nuevo ejemplo al lado del estadio de baseball de Cabarete donde cortaron las plantas de Eneas y rellenaron varios miles metros de humedal que fueron deslindados y ya están construyendo con la bendición de la dirección provincial de Puerto Plata y del ayuntamiento de Sosúa.



Además, cinco terrenos fueron deslindados dentro del monumento nacional Cabarete Goleta. Con silencio de las autoridades, se rellenó el humedal y ahora están construyendo.



“Nos encontramos con una violación flagrante de la ley 64-00 de medio ambiente y de la ley 202-04 de áreas protegidas. La ley 674-00 no solamente protege el humedal pero también prohíbe construir a dentro de los 30 metros cerca del cuerpo de agua”, agrega.